Une innovation pour rendre la voiture électrique accessible à tous

12-01-2017 | 13h50

Pour Bosch, la question n'est pas de savoir si la voiture électrique constitue le futur de la mobilité personnelle, mais plutôt quand elle deviendra une réalité.

Au North American International Auto Show (NAIAS), la marque présente donc une solution commerciale que tous les fabricants pourront utiliser afin de produire des modèles électriques abordables.

«Il est incroyable de se promener dans les allées du NAIAS et d'observer l'évolution des véhicules électriques», s'étonne Rich Kohler, directeur du marketing chez Robert Bosch LLC. «La voiture électrique est arrivée à un stade similaire à celui que connaissait le téléphone il y a 10 ans. Aujourd'hui, les téléphones font intégralement partie de nos vies. C'est exactement ce qui arrivera aux véhicules électriques».

L'analogie fonctionne. L'iPhone, aux origines du téléphone intelligent moderne, fête son 10e anniversaire ce mois-ci et le secteur automobile se trouve dans une position comparable à celle de la téléphonie de l'époque : il attend la juste combinaison de batterie/moteur/temps de recharge capable de démocratiser le véhicule électrique. L'attente des consommateurs est bien réelle.

Les recherches effectuées par Bosch dans ce domaine montrent que 62 % des consommateurs américains pensent acquérir une voiture 100 % électrique dans la décennie à venir.

«Que ces chiffres soient réalistes ou non, il est clair que le consommateur se montre très intéressé par l'automobile électrique», en déduit Kohler. «Les ventes pourraient être très bonnes si le secteur poursuit ses avancées dans des domaines clés comme l'abaissement des coûts de production, l'augmentation de l'autonomie et la rapidité de la recharge en énergie».

La marque Bosch est donc venue à Détroit présenter un nouveau système, eAxle, qui réunit une série de composants jusqu'à présent achetés séparément par le constructeur pour l'assemblage d'une propulsion électrique.

Cela n'est pas seulement 5 % à 10 % plus économique: le système est adaptable à des véhicules plus puissants et augmente l'autonomie de 25 % en hiver grâce au contrôle de la température (sans pour autant user toutes les réserves d'énergie l'été).

«L'électrification est ainsi placée à la portée du grand public et les constructeur peuvent tenir leur promesse de démocratisation de la technologie», explique Mike Mansuetti, président de Robert Bosch LLC.

Le nouveau système pourrait effectivement constituer la percée nécessaire aux constructeurs pour se positionner sur le segment. Mais aussi rapides que soient les avancés en matière d'autonomie ou de recharge, les attentes du public sont en constante évolution.

«Nous continuons à approfondir cette technologie pour qu'elle réponde aux besoins des consommateurs. Et tandis qu'elle connaît une évolution rapide, c'est aussi le cas des perceptions du consommateur», explique Kohler.