Microsoft va faire une mise à jour importante de Windows 10

11-01-2017 | 14h17

Alors que la prochaine mise à jour d'importance de Windows 10,«Creators Update», est attendue au printemps 2017, Microsoft annonce le déploiement d'une nouvelle version amélioré du système d'exploitation (build 15002) auprès des testeurs de son programme Windows Insider.

Elle comporte de nombreuses améliorations notamment au niveau de l'assistant Cortana et du navigateur Edge.

Microsoft n'en finit plus de (re)travailler son menu «Démarrer». Cette fois, il devient possible de créer des dossiers personnalisés et d'y glisser les tuiles de son choix. De son côté, l'assistant intelligent Cortana peut désormais lancer l'écoute d'une station de radio, jouer un film ou chercher une recette de cuisine mais également gérer des rappels périodiques («tous les mois» ou «tous les ans») pratiques pour payer ses factures et ne plus oublier aucun anniversaire.

Le Touchpad bénéficie lui aussi de quelques améliorations grâce auxquelles il devient ainsi possible de contrôler le volume sonore ou encore de profiter de plus de flexibilité dans les paramètres de gestion des mouvements.

Enfin, cette mise à jour propose de nombreux correctifs en ce qui concerne le réglage de la luminosité, les infobulles sous Edge ou encore la navigation dans les dossiers sur OneDrive (stockage en ligne).

À noter en revanche que cette version ne propose pas de grands bouleversements au niveau de l'interface et n'adopte pas encore les codes du «Projet Neon», beaucoup plus aéré avec divers effets de flou.

L'image disque d'installation (ISO) de cette built 15002 devrait être disponible dans le semaine du 16 janvier aux membres du programme Windows Insider, qui permet à ceux qui le souhaitent de tester les prochaines fonctionnalités du système d'exploitation.