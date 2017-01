Les prédictions technos pour 2017 signées Deloitte

11-01-2017 | 14h07

Deloitte a publié mercredi ses prédictions concernant le domaine des nouvelles technologies pour 2017.

La première projection du cabinet de services professionnels concerne le nombre grandissant d'appareils qui seront dotés d'assistants virtuels comme Alexa, Siri, Cortana ou l'assistant Google.

«Grâce aux fonctionnalités d'apprentissage machine que comportent les appareils mobiles, l'exécution des tâches quotidiennes des Canadiens se fera plus aisément que jamais auparavant», assure Massimo Ianello, qui dirige le secteur des Technologies, médias et télécommunications chez Deloitte.

Il suffit d'observer les produits offerts au Consumer Electronics Show (CES) pour valider ce constat. En plus des téléphones et des ordinateurs, on retrouve maintenant une «intelligence artificielle» dans les réfrigérateurs, lave-vaisselle, laveuses et robots.

Sur la route

Parmi les prédictions les plus audacieuses, on note: «en 2022, les décès attribuables aux accidents ayant impliqué des véhicules automobiles au Canada auront diminué de plus de 300 par année, soit une baisse de 16 % par rapport à 2017».

Cette bonne nouvelle serait attribuable aux fonctions de freinage automatique qui seront de plus en plus efficaces, abordables et répandues sur les nouveaux véhicules. On avance même que ce système sera si apprécié qu'il pourrait ralentir l'adoption des voitures autonomes.

Si la tendance se maintient...

Les cyberattaques de type déni de service distribué (DDoS), comme celle qui a coupé l'accès à Netflix, CNN, Twitter et eBay en octobre dernier, seront en hausse en 2017.

Plus d'un milliard d'appareils, dont 10 millions au Canada, seront munis de lecteurs d'empreintes digitales ou autre dispositif de sécurité biométrique.

Le marché des tablettes informatiques se contractera de 10 %.

À l'inverse, les ventes d'albums vinyles augmenteront quant à elles de 10 %.