Six nouveautés du CES 2017 bientôt en vente près de chez vous

10-01-2017 | 10h35

Le fabricant sud-coréen LG a créé la sensation avec ses nouveaux téléviseurs Oled ultra-fins, déclinés en une gamme de 10 modèles de 55 à 77 pouces. Le plus fin d'entre eux, le LG W7 de 65 pouces, ne fait que 2,57mm d'épaisseur et se plaque au mur tel un poster via un simple support magnétique. L'électronique embarquée est quant à elle condensée dans une barre de son certifiée Dolby Atmos. Une version de 77 pouces un peu plus épaisse est également inscrite au catalogue. Avec un tel modèle, LG a l'ambition de donner l'illusion de regarder à travers une fenêtre et non pas un téléviseur classique. Le LG W7 doit être commercialisé au printemps prochain, à un tarif encore inconnu.

De son côté, Samsung a présenté toute une gamme de téléviseurs dotés d'une nouvelle technologie maison baptisée Qled, censée être une alternative à l'Oled et offrir «la meilleure qualité d'image jamais rendue». Les séries Q9, Q8, et Q7, toutes ultra HD (dont certains modèles à écran incurvé) peuvent atteindre les 88 pouces. Ces téléviseurs Qled sont capables de reproduire à la perfection n'importe quelle couleur et même d'offrir de subtiles nuances en fonction de la luminosité ambiante. Ils afficheraient en outre une luminosité record entre 1500 et 2000 nits selon le constructeur. Ils seront tous disponibles courant 2017.

Spécialiste reconnu des soins capillaires professionnels, Kérastase (L'Oréal) s'est associé au spécialiste des objets connectés Withings pour mettre au point une brosse dotée de nombreux capteurs permettant de recueillir des informations sur la qualité des cheveux et sur la façon de les brosser de manière optimale. Toutes les données ainsi recueillies sont transmises à une application dédiée, sur smartphone via Bluetooth ou Wi-Fi, laquelle les analyse tout en prenant en compte divers facteurs météorologiques (température, humidité, vent, UV) pour fournir des conseils sur mesure et des recommandations personnalisées de produits capillaires Kérastase. La brosse sera commercialisée courant 2017.

La «French Tech» a été à l'honneur avec quelque 230 start-ups présentes à Las Vegas. Parmi elles, PKvitality a présenté un bracelet connecté à destination des diabétiques, capable de mesurer le taux de glycémie de son utilisateur sans le moindre prélèvement de sang. Ce K'Track Glucose dispose d'une K'apsul (valable un mois) dotée de micro-aiguilles qui examinent, au contact de la peau, le liquide interstitiel entre les capillaires sanguins et les cellules. L'appareil se connecte à une application mobile dédiée qui compile alors toutes les mesures effectuées.

Nouveau record pour Kingston qui a présenté au CES une clé USB d'une capacité de stockage de 2 To, capable donc d'accueillir jusqu'à 70 h de vidéo au format 4K , 530 000 chanson (mp3) ou encore 768 000 photos (jpeg). La DataTraveler Ultimate GT de Kingston sera disponible dans le commerce dès février 2017, en versions 1 To et 2 To, à un prix encore inconnu.

Acer Predator 21 X

Le constructeur taïwanais Acer a présenté au CES un PC portable hors normes, très haut de gamme, à destination des joueurs. Celui-ci possède un écran de 21 pouces incurvé, le tout premier sur ce type d'appareil, dans le but de fournir une expérience utilisateur encore plus immersive. Il est également équipé de ce qui se fait de mieux en matière de processeur (Intel Core i7 de 7e génération) et de cartes graphiques (deux NVIDIA GeForce GTX 1080) pour des performances. Le Predator 21 X sera disponible dès février 2017, à partir de plus de 9000 $.