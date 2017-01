Bilan du CES: l'intelligence artificielle bientôt omniprésente

09-01-2017 | 15h40

À l'heure du bilan, c'est incontestablement l'intégration de l'intelligence artificielle dans de nombreux appareils et voitures connectés qui a le plus marqué le CES qui s'est tenu à Las Vegas du 5 au 8 janvier 2017.

L'assistant intelligent qui a le plus fait parler de lui à Las Vegas est incontestablement Alexa. La technologie développée par Amazon se retrouve ainsi intégrée à une multitude de nouveautés, qu'il s'agisse d'une laveuse (Whirlpool), d'un réfrigérateur (LG), d'un aspirateur (Samsung), d'une télévision (Amazon) ou même d'un smartphone (Huawei). Alexa investit également la voiture puisqu'après une première collaboration avec BMW en 2016, c'est désormais Ford qui annonce le déploiement en 2017 de cette technologie dans l'habitacle de ses modèles hybrides et électriques. Volkswagen devrait suivre.

L'autre assistant vedette du moment, c'est bien évidemment Google Assistant. Au CES, plusieurs partenariats ont été annoncés par Google, l'idée étant de rendre son assistant de plus en plus incontournable. Cela va commencer par les montres connectées, les téléviseurs et les voitures grâce à l'arrivée progressive de Google Assistant sur les systèmes d'exploitation dédiés à ces machines, Android Wear, Android TV et Android Auto. Côté automobile, une démonstration a été faite sur place de cette intégration dans une Chrysler 300.

Un peu plus timide, l'assistant intelligent de Microsoft, Cortana, sera quant à lui prochainement déployé par l'alliance Renault-Nissan sur ses futurs modèles. Quant à Viv, la solution déployée par Samsung qui prétend se distinguer de la concurrence par sa capacité à répondre à des questions et des ordres plus complexes, elle est attendue ultérieurement sur les produits connectés du géant sud-coréen.

Ce qui frappe c'est non seulement l'étendu des produits connectés, mais surtout le nombre de marques qui font désormais confiance à ces intelligences artificielles. Leur intégration doit faciliter l'utilisation de leurs produits. Ainsi intégrée à des produits du quotidien, l'intelligence artificielle développée par Amazon, Google et consorts doit permettre à terme de pouvoir démarrer ou arrêter à distance un cycle de lavage, de vérifier et adapter les températures du réfrigérateur par une simple requête vocale, de démarrer un enregistrement sur sa télévision connectée de n'importe où, etc. Dans une voiture, elle doit pouvoir proposer une aide contextualisée, comme choisir un itinéraire de substitution en cas de travaux ou d'embouteillages.