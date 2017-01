Lunettes connectées: un marché en pleine effervescence

06-01-2017 | 15h08

Malgré l'échec du projet Google Glass et après la commercialisation toute récente mais à petite échelle des Spectacles de Snap, l'actualité des lunettes connectées est plus que jamais dynamique, comme en témoignent les nouveautés particulièrement innovantes présentées en ce début d'année au CES, à Las Vegas.

Un concurrent pour les Hololens

Les Hololens de Microsoft, que les développeurs peuvent d'ores et déjà achetées, sont aujourd'hui une référence en matière de réalité augmentée qui consiste à interagir avec des inserts virtuels au sein d'un environnement bien réel. La société californienne Osterhout Design Group compte bien rivaliser avec la firme de Redmond avec les R8 (grand public) et R9 (geeks et professionnels), deux modèles qu'elle vient de présenter au CES 2017. Ceux-ci bénéficient de la technologie Qualcomm à travers son tout dernier processeur Snapdragon 835 et devraient être mises en vente d'ici l'été 2017 aux alentours de 1000 dollars pour le R8 et du double pour le R9.

Un prototype adaptable sur des lunettes de vue

De son côté, la start-up israélienne Lumus présente à Las Vegas Maximus, un prototype qui permet de profiter de la réalité augmentée dans un champs de vision de 55 degrés (à comparer aux 40 degrés du R8 et aux 50 degrés du R9 d'ODG. L'une de ses particularités, c'est qu'il peut se placer sur des lunettes de vue et ainsi profiter au plus grand nombre. Le but de Lumus est d'ailleurs de proposer prochainement un modèle grand public à un prix abordable. Au niveau des professionnels, la société souhaiterait pouvoir développer sa technologie de réalité augmentée dans les domaines de la logistique, de la santé ou encore de l'aviation militaire.

Des lunettes connectées au cerveau

Le lunetier italien Safilo s'est associé Interaxon pour mettre au point un appareil particulièrement ambitieux qui reprend le principe du casque de méditation Muse développé par la start-up canadienne. Ces lunettes connectées, baptisées SafiloX agissent en effet au niveau des ondes cérébrales afin de gagner en concentration, à destination aussi bien des intellectuels que des sportif. Les lunettes sont ainsi constituées de capteurs électroencéphalographiques (EEG), lesquels peuvent mesurer en direct le niveau de stress de la personne qui les porte. L'idée est de pouvoir travailler sur sa respiration et son pouvoir de concentration. Elles devraient être distribuées via la marque Smith Optics, qui appartient à Safilo.