Découvrez un incroyable ordinateur portable à trois écrans

06-01-2017 | 11h01

Le spécialiste des ordinateurs et périphériques pour joueurs Razer a présenté au Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas ( un concept de PC portable spectaculaire, caractérisé par son triple écran.

Ce «Project Valerie» se présente comme un portable de jeux multi-écran. Il s'agit d'une première mondiale puisque l'appareil est doté de trois écrans individuels permettant d'offrir au joueur encore davantage d'immersion dans l'action. Chacun de ces écrans de 17,3 pouces en ultra-haute définition (4K) dispose de la technologie Nvidia G-Sync capable d'optimiser le nombre d'images qui s'affichent chaque seconde et est compatible avec la technologie Nvidia Surround View qui fonctionne jusqu'à 180 degrés lorsque les trois écrans sont parfaitement alignés.

Pour déployer ces écrans, Razer a mis au point un mécanisme automatique afin que chaque moniteur sorte mécaniquement de l'écran principal pour aller se mettre en place. De fait, l'utilisateur se retrouve avec trois écrans sans la multitude de câbles qui vont avec d'ordinaire. Une fois refermé, l'ensemble fait près de 4cm d'épaisseur et pèse un peu plus de 5kg, forcément loin des standards actuels.

PC haut de gamme, il s'avère évidemment compatible avec les casques à réalité virtuelle les plus exigeants du marché. À noter qu'en plus des joueurs, ce concept s'adresse aussi aux créatifs. Ce n'est pas la première fois que Razer profite du salon américain pour dévoiler un produit aussi extrême. La marque n'a pas encore indiqué s'il sera un jour ou non commercialisé, dans cette configuration ou dans une autre, mais il ne passe pas en tout cas pas inaperçu.

Le Razer «Project Valerie» n'est pas le seul ordinateur à créer l'événement au CES, Acer présentant de son côté le tout premier PC portable doté d'un écran incurvé, le Predator 21 X, qui sera prochainement commercialisé pà plus de 10 000 $.