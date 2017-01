Des montres connectées pour un public de plus en plus ciblé

06-01-2017 | 09h21

La LunaR de Sunpartner

Sunpartner et MED présentent avec LunaR, une montre connectée originale puisqu'elle se recharge par la simple énergie solaire grâce à son module photovoltaïque dédié Wysips Reflect. L'idée est bien sûr de pouvoir accroitre considérablement l'autonomie de la montre, surtout par beau temps. Pour le reste, elle offre de nombreuses fonctionnalités utiles comme un double fuseau horaire, l'heure de lever et de coucher du soleil ainsi que des notifications téléphoniques. Cette montre doit être mise en vente dans le courant de l'année.

La Pro Trek Smart WSD-F20 de Casio

À Las Vegas, Casio présente sa nouvelle Pro Trek Smart, destinée aux baroudeurs, amateurs de trekking ou encore de sports de glisse, elle est étanche à 50 m et résiste aux chocs et à la poussière. Elle est doté d'un GPS et peut télécharger des cartes consultables hors connexion, dans des zones. Une pression sur un bouton de la montre permet d'ailleurs à tout moment de se géolocaliser et de personnaliser la carte en y ajoutant des balises ou des lieux spécifiques. La montre fait également office de boussole, calcule l'altitude ou encore la pression atmosphérique et peut afficher le nombre de pas réalisés, de calories brûlées, etc. La Casio WSD-F20 sortira d'abord aux États-Unis au printemps 2017, à un prix encore non communiqué.

La fenix 5X de Garmin

La nouvelle génération de montres connectées de sport de Garmin est également à découvrir au CES, déclinée en trois modèles: la fenix 5, la fenix 5S et la fenix 5X. Cette dernière, très chic, se veut particulièrement robuste et résistante aux chocs. Elle embarque également des cartes topographiques européennes pré-chargées. L'ensemble de la gamme est doté de nombreux capteurs, du positionnement GPS au positionnement GPS à l'altimètre barométrique en passant par la boussole 3 axes et bien sûr l'enregistrement de fréquence cardiaque. La fenix 5X sera commercialisée d'ici la fin du 1er trimestre 2017.

L'Octopus de Joy

La start-up américaine Joy présente au CES sa montre connectée pour enfants Octopus, qui devrait être disponible à partir de mars 2017 et qui a déjà fait l'objet d'une campagne de financement participatif l'an dernier. Selon ses créateurs, elle est censé enseigner aux enfants de bonnes habitudes en plus de la notion de temps. Elle favorise notamment l'indépendance, la responsabilité et l'estime de soi en les relançant sur les gestes quotidiens à faire comme se laver, se brosser les dents, manger ou encore nourrir le poisson rouge par le biais de pictogrammes s'affichant à l'écran.

La K'Track Glucose de PKVitality

Ce bracelet connecté est capable de mesurer le taux de glycémie de son utilisateur, sans le moindre prélèvement de sang. Cette K'Track Glucose s'adresse donc en priorité aux diabétiques afin qu'ils puissent facilement et à n'importe quel moment contrôler leur niveau de glycémie. À l'aide d'une pression sur la montre, des micro-aiguilles examinent, au contact de la peau, le liquide interstitiel qui remplit l'espace entre les capillaires sanguins et les cellules. L'appareil se connecte à une application mobile dédiée qui compile alors toutes les mesures effectuées. À noter qu'une version pour sportifs, la K'Track Athlete, est également dévoilée. Elle permet quant à elle de mesurer son niveau de lactate. Ces produits ont été récompensés par un prix au CES.