Samsung dévoile des télévisions Qled

05-01-2017 | 15h54

Les séries Q9, Q8, et Q7, toutes ultra HD (dont certains modèles à écran incurvé) pouvant aller jusqu'à atteindre les 88 pouces, sont donc les premières à bénéficier de ce que Samsung prétend être «la meilleure qualité d'image jamais rendue». Selon le constructeur sud-coréen, ses télévisions Qled sont par exemple capables de reproduire à la perfection n'importe quelles couleurs et même d'offrir de subtiles nuances en fonction de la luminosité ambiante. Samsung a également travaillé sur la qualité de l'image selon l'angle de vision et promet aucune perte de qualité jusqu'à 45 degrés. Ces téléviseurs afficheraient en outre une luminosité record entre 1500 et 2000 nits selon Samsung.

Samsung souhaite aussi amélioré les fonctionnalités liées à la télévision connectée, grâce notamment à une mise à jour de son propre système d'exploitation Tizen, plus intuitif et complet que jamais.

Fort de cette annonce spectaculaire, Samsung n'a cependant pas encore fourni de prix concernant ces nouveaux téléviseurs attendus «dans le courant 2017». Ces nouveaux appareils Qled succèderont en tout cas aux téléviseurs connectés SUHD de 2016, fins, légers et épurés, qui repoussaient les limites des téléviseurs Led en termes de couleurs, de luminosité et de contraste.