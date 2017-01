Technologie + éducation = Les Tablettistes

David Lamarre 05-01-2017 | 14h22

La quatrième édition de l'événement Les Tablettistes se tiendra vendredi à Ottawa. Au menu: conférences, rencontres et activités pratiques ayant pour sujet la place de la technologie dans l'éducation.

Le nom de ce rendez-vous annuel fait référence aux tablettes électroniques. Ces produits sont emblématiques des écrans interactifs qui ont rapidement pris une place importante dans le parcours éducatif des jeunes.

«Il y a quatre ans, on a jugé important de créer un espace unique pour permettre un dialogue entre des représentants de deux mondes: celui de l'éducation et celui de la technologie», explique Glenn O'Farrell, président et chef de la direction du Groupe Média TFO, l'institution qui organise l'événement.

Cette année encore, des panélistes de renom s'exprimeront. On retrouvera, entre autres, Gillian Ferrabee du Cirque du Soleil, Jade Raymond d'Electronic Arts, James Milward du studio Secret Location et l'auteur Graham Brown Martin. «La richesse et la diversité des voix entendues sera exceptionnelle», souligne le patron du Groupe Média TFO.

Les participants qui assisteront à l'événement proviennent principalement du domaine pédagogique (professeurs, directeurs d'école) et de la production de contenu numérique (industrie du jeu vidéo, plateformes interactives). Les conférences sont toutefois ouvertes à tous et il est encore possible de se procurer des places.

Glenn O'Farrell souligne que la relation entre l'apprentissage et la technologie ne se limite pas au domaine scolaire. Des tendances, comme celle des vidéos DIY («Do it Yourself», ou Fais-le toi-même) sur YouTube, témoignent de la soif d'apprentissage d'une population qui, grâce aux nouvelles technologies de communications, peut s'éduquer partout et en tout temps.

L'édition 2017 du rendez-vous Les Tablettistes se tiendra à la CITÉ (Campus de l'Université d'Ottawa) le 6 janvier de 8 h à 17 h 30.