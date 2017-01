Un accessoire très pratique pour le MacBook Pro

05-01-2017 | 11h00

Bonne nouvelle pour certains : l'OWC DEC permet d'acheter le MacBook Pro de dernière génération sans jongler avec une ribambelle d'adaptateurs et de modules externes.

Le dernier notebook professionnel d'Apple dispose d'une ingénieuse bande tactile OLED qui remplace les touches de fonction. Elle offre des raccourcis vers les applications. Cette innovation a un prix.

Le nouveau MacBook Pro ne dispose pas de ports sur les côtés en dehors des connecteurs USB Type C. Les tâches les plus simples, comme le transfert d'images depuis une carte SD, nécessite donc un adaptateur ou un dongle.

Et tandis que cette nouvelle génération de ports USB sera de mise à l'avenir, de nombreux périphériques (écrans, imprimantes ou disques durs externes) sont ancrés dans le présent et fonctionnent grâce à une flopée de câbles HDMI, VGA et FireWire 800.

C'est là qu'intervient OWC DEC. Il se présente sous la forme d'une base en aluminium qui intègre le dessous du MacBook Pro pour lui apporter des ports USB, un port Gigabit Ethernet, une vraie fente à carte SD et plus de 4TB d'espace de stockage.

Depuis qu'Apple a éliminé les lecteurs optiques de ses notebooks premiums en 2012, les utilisateurs ne peuvent plus ouvrir les appareils et ajouter eux-mêmes de la mémoire RAM ou de l'espace de stockage. La possibilité de quadrupler la capacité du disque dur devrait donc bien être accueillie.

Le DEC ajoute tout de même 10 millimètres d'épaisseur au MacBook Pro 2016 et l'entreprise n'a pas encore précisé son poids.

Cela reste une élégante solution à un réel casse-tête. Après tout, le DEC en aluminium ne fait que rendre le MacBook Pro 2016 aussi épais que le MacBook Pro 2012 (2,4 cm).

Les prix et les dates de livraisons du DEC n'ont pas encore été communiqués. OWC propose par ailleurs déjà une solution plus conventionnelle aux adeptes du Mac de dernière génération ayant besoin de ports supplémentaires.

Annoncé en novembre avec une commercialisation prévue en février au prix de 279 $, le Dock Thunderbolt 3 se connecte à un seul port du nouveau Mac. Il dispose de cinq ports USB, FireWire 800, Ethernet, d'un mini-port Display, d'un lecteur de carte SD et de ports audio.