Kingston propose une étonnante clé USB de 2 To

04-01-2017 | 16h18

Kingston créé la sensation juste avant l'ouverture du CES à Las Vegas, qui se tiendra du 5 au 8 janvier 2017, avec la présentation d'une clé USB d'une capacité de stockage record de 2 To, capable ainsi d'accueillir jusqu'à 70h de vidéo au format 4K!

Relativement volumineuse et dotée d'un boîtier composé d'un alliage de zinc résistant aux chocs, la DataTraveler Ultimate GT adopte la norme USB 3.1 Gen1 (compatible avec des ports USB 3.0 et 3.1). Kingston n'a cependant pas encore communiqué sur ses débits, tant en lecture qu'en écriture.

La DataTraveler Ultimate GT de Kingston sera disponible dans le commerce dès février 2017, en versions 1 To et 2 To. Son prix n'a pas encore été annoncé.

Pour mémoire, 2 To d'espace de stockage correspondent à peu près à environ 768 000 photos (8Mpx en Jpeg) ou bien encore à 530 000 titres encodés en MP3.