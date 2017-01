Une brosse à cheveux intelligente? Pourquoi pas!

04-01-2017 | 16h04

Kérastase, spécialiste reconnu des soins capillaires professionnels du groupe L'Oréal, et Withings, constructeur connu pour ses montres connectés, viennent de dévoiler l'une des nouveautés qui va assurément le plus faire parler d'elle au CES, à Las Vegas. La Kérastase Hair Coach Powered by Withings est en effet une étonnante brosse connectée capable d'analyser la qualité des cheveux.

Ses nombreux capteurs permettent de recueillir des informations sur la qualité des cheveux et sur la façon de les brosser de manière optimale. Un microphone enregistre par exemple le son généré par le brossage et peut ainsi fournir des précisions sur l'apparition de fourches et de cassures, ainsi que sur la souplesse ou la sécheresse du cheveu.

Des capteurs spécifiques mesurent quant à eux la force appliquée sur le cheveu et le cuir chevelu lors du brossage, un accéléromètre et un gyroscope permettant de leur côté d'analyser la méthode de brossage et de compter le nombre de coups de brosse.

Précision importante : la brosse peut être utilisée sur cheveux mouillés et elle résiste aux éclaboussures.

Toutes les données ainsi recueillies sont transmises, par Bluetooth ou Wi-Fi, à l'application mobile dédiée qui, après analyse et prise en compte de divers facteurs météorologiques (température, humidité, vent, UV) fournit des conseils sur mesure et des recommandations personnalisées de produits capillaires Kérastase.

La brosse sera commercialisée courant 2017. Elle a d'ores et déjà reçu le Prix international de l'innovation du CES.