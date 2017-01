Fiat Chrysler dévoile un monospace destiné aux Millenials

04-01-2017 | 10h10

Le constructeur automobile Fiat Chrysler (FCA) a dévoilé mardi un prototype de voiture «conçu par et pour les Millennials», la génération de jeunes consommateurs qui a grandi avec internet et constitue aujourd'hui une cible de prédilection pour de nombreuses entreprises.

Le monospace Chrysler Portal, présenté lors d'une conférence de presse à Las Vegas précédant l'ouverture du salon d'électronique grand public CES, a été créé par une équipe de jeunes ingénieurs du constructeur, et après avoir interrogé des représentants de cette génération sur leurs attentes.

Pensé comme une voiture familiale, il est aussi censé pouvoir s'adapter à des applications commerciales, comme les voitures partagées ou les services de réservation de véhicules avec chauffeur, et il intègre la flexibilité et la compatibilité avec les technologies qu'est censée rechercher la génération des Millennials, regroupant les personnes nées entre le début des années 1980 et celui des années 2000.

Ashley Edgar, ingénieure chez Chrysler, a reconnu qu'il s'inspirait un peu d'un monospace déjà existant dans la gamme du constructeur, le Pacifica, mais assuré qu'il s'agissait d'une nouvelle plateforme, où un accent important a été mis sur la flexibilité et la modularité: «Il grandit avec vous, il évolue avec vous».

On peut par exemple ajouter des sièges supplémentaires si la famille s'agrandit avec l'arrivée de nouveaux enfants, au lieu d'acheter une nouvelle voiture; ses technologies d'aide à la conduite sont aussi censées pouvoir être mises à jour pour permettre une conduite totalement autonome «sans chauffeur» quand les technologies adéquates seront disponibles, ont fait valoir plusieurs designers et ingénieurs ayant travaillé sur le prototype.

C'est un véhicule électrique aux lignes se voulant modernes, tant à l'extérieur, où la carrosserie est ornée d'un système d'éclairage «interactif» avec des LED de couleur changeante, qu'à l'intérieur où le volant ressemble à un levier de commande d'avion.

Il est également compatible avec les smartphones, tablettes, appareils photos et autres accessoires vestimentaires intelligents de cette génération présentée comme hyperconnectée, et promet une expérience «personnalisée» à chaque passager grâce entre autres à des technologies de reconnaissance vocale ou faciale.

Le Chrysler Portal reste «un pur prototype», destiné à évaluer l'accueil du public, mais certaines de ses idées sont «très proches» de pouvoir se décliner sur un modèle de production, a estimé Ashley Edgar, soulignant que le projet avait été mené avec des partenaires spécialisés dans l'électronique ou les équipements automobiles comme Samsung, Panasonic Automotive, Magneti Marelli ou Adient.