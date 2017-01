CES: semelles chauffantes et autres vêtements technos

03-01-2017 | 16h50

Le Consumer Electronics Show, grand rendez-vous des amateurs de produits technologiques, a lieu cette semaine à Las Vegas.

Bien que le salon ne sera ouvert aux exposants que du 5 au 8 janvier, quelques produits ont été présentés en primeur aux médias au cours d'un événement nommé CES: Unveiled.

Voici trois pièces de vêtements à la fine pointe de la technologie qui ont attiré l'attention de Lee Bell, journaliste pour le journal The Sun au Royaume-Uni.

Semelle chauffante

Voici un produit fort intéressant pour les hivers québécois: des semelles chauffantes! Mieux encore, ce gadget peut être connecté à un téléphone intelligent et ainsi agir à titre de moniteur d'activité. Les semelles Digitsole sont disponibles sur Kickstarter à partir de 110 $.

Boxers anti-radiation

Selon plusieurs experts, les ondes électromagnétiques peuvent affecter la fécondité des hommes. Les sous-vêtements Spartan ont été conçus pour contrer les effets néfastes des réseaux sans fil. Ce produit parisien coûte 45 $ et ne peut malheureusement pas aller à la sécheuse...

Écharpe anti-pollution

La pollution atmosphérique mine l'existence des résidents des grandes villes du monde. Or, qui voudrait porter un masque anti-pollution inconfortable et laid au possible pour se rendre au travail? Légère et stylée, l'écharpe Wair devient alors une bonne alternative.