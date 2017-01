Alexa propose de la pornographie à un enfant

02-01-2017 | 13h17

Les nouvelles technologies provoquent parfois des problèmes insoupçonnés. Par exemple, un bambin qui testait un appareil Echo Dot d'Amazon s'est vu proposer du contenu pornographique.

La vidéo de cette scène, partagée sur YouTube le 29 décembre dernier, est rapidement devenue virale. Elle compte maintenant plus de 7,5 millions de vues.

On peut y voir un garçon d'environ deux ans et demi qui demande à Alexa, l'assistant virtuel dont l'enceinte Echo Dot est munie, de jouer «Digger Digger». L'application interprète mal la commande vocale de l'enfant et lui propose une panoplie de choix pornos: «poulettes chaudes, filles amateurs, filles sur filles, mature et sexy».

Rapidement, les adultes qui filmaient la scène sont intervenus pour préserver l'innocence du jeune garçon.

«Ce problème a été corrigé et on travaille à construire des restrictions supplémentaires pour prévenir de tels incidents dans le futur», a souligné un représentant des relations de presse d'Amazon au site Mashable.

Selon plusieurs experts, 2017 promet d'être l'année des objets connectés. À la tête de cette nouvelle tendance, on retrouve les assistants personnels pour la maison comme le Google Home ou l'Echo Dot d'Amazon.