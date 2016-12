Les caméras 360 degrés sont de plus en plus accessibles

29-12-2016 | 15h05

Twitter inaugure en cette fin d'année 2016 la vidéo à 360 degrés en direct. Si tout un chacun peut se plonger dans ces séquences immersives, elles ne pourront être proposées dans un premier temps que par des personnalités ou quelques sociétés. Le service est cependant voué à se démocratiser, en même temps que les outils permettant ces retransmissions, désormais parfaitement adaptés à la demande du grand public.

Il existe déjà plusieurs caméras fonctionnant directement avec un smartphone et permettant de réaliser des prises de vues à 360 degrés. C'est notamment le cas de la LG 360 Cam, à l'origine un module dédié au G5 mais compatible avec n'importe quel autre téléphone (y compris un iPhone). Elle dispose pour cela de deux capteurs grand angle de 206 degrés chacun. Elle comporte 4Go de mémoire interne, extensibles avec une carte microSD, et est généralement vendue 300 $.

Fonctionnant sur le même modèle, la Gear 360 de Samsung n'est malheureusement compatible qu'avec les téléphones haut de gamme de la marque sud-coréenne. Proposée à 450 $, cette caméra peut en outre filmer en ultra-haute définition et prendre des photos d'une résolution de 30Mpx.

Pour pouvoir réaliser des séquences à 360 degrés avec son iPhone en toute simplicité, le constructeur français Giroptic s'apprête à lancer sa propre mini-caméra. Elle se connecte directement à l'iPhone via son port Lightning et transfère directement les données sur la mémoire du téléphone. L'application dédiée s'ouvre automatiquement dès la connexion de la caméra et permet de visualiser la prise de vue et d'accéder aux différents modes de capture (photo, vidéo et diffusion en direct). La Giroptic iO sera disponible à partir du 10 janvier 2017 pour 249 $.

À noter que Giroptic propose déjà une solution beaucoup plus élaborée, la 360cam, équipée de trois capteurs grand angle capable de prendre des photos au format 4k et de filmer en 2k à raison de 30 images par seconde, vendue quant à elle 499 $.

D'autres modèles, plus ou moins sophistiqués, sont également disponibles, comme la Theta S de Ricoh (420 $) ou la KeyMission 360 de Nikon (650 $).