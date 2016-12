CES 2017: découvrez les automobiles connectées de demain

29-12-2016 | 10h48

Depuis quelques années, l'automobile est devenue incontournable au Consumer Electronics Show (CES), le rendez-vous incontournable des nouvelles technologies qui se tiendra du 5 au 8 janvier 2017 à Las Vegas. Qu'ils soient entièrement électriques, connectés, plus ou moins autonomes ou tout à la fois, les concepts dévoilés au CES préfigurent l'automobile de demain.

Celle qui attire l'attention à quelques jours de l'événement est une mystérieuse américaine. Il s'agit du premier crossover de Faraday Future, qui annonce depuis des semaines un véhicule électrique aux performances exceptionnelles, connecté et personnalisable, véritable alternative à la Tesla Model X. Reste à savoir si ce véhicule sera aussi tout ou partie autonome.

À noter que Faraday Future est partenaire du Chinois LeEco, fabricant de produits électroniques (téléphones, TV, etc.) et lui aussi à l'origine d'un concept-car entièrement autonome, le LeSEE. De fait, l'addition de leurs ressources pourrait aboutir tôt ou tard à un redoutable véhicule 100 % électrique et autonome. Faraday Future s'est révélé au CES début 2016 avec un concept spectaculaire baptisé FFZERO1, une monoplace développant quelque 1000 chevaux.

Les marques américaines seront évidemment les plus représentées, à l'image de Ford qui viendra montrer ses dernières avancées en matière de véhicule autonome avec son prototype Fusion Hybrid. De son côté, Chrysler est également attendue au tournant, avec son tout premier véhicule entièrement électrique, un monospace basé sur le Pacifica. Ce concept devrait ainsi préfigurer le tout premier modèle de série 100 % électrique de la marque.

Le CES, étape quasi obligatoire avant les véritables salons de l'auto

Mercedes devrait quant à elle exposer deux modèles déjà connus : son SUV électrique Generation EQ ainsi que le Vision Van, un étonnant utilitaire connecté équipé de drones. Quant à Volkswagen, le constructeur allemand devrait présenter au public américain son concept ID, dévoilé au dernier Mondial de Paris, un véhicule 100 % électrique disposant d'un habitacle spacieux façon «lounge». Un premier modèle de série est prévu à l'horizon 2020 avant une évolution vers un véhicule davantage autonome d'ici 2025.

Enfin, deux curiosités ne manqueront pas d'attirer l'attention des visiteurs : le petit prototype électrique zen et autonome Oasis du Suisse Rinspeed et la Honda NeuV, concept-car en grande partie autonome et doté d'une intelligence artificielle capable de lui donner avec le temps des «émotions». Toyota a aussi annoncé qu'elle dévoilera à l'occasion du CES un nouveau concept-car, sans plus de précision pour le moment.

La technologie électronique étant de plus en plus indissociable de l'automobile, le CES de Las Vegas constitue désormais une étape quasiment obligatoire pour les constructeurs qui souhaitent mettre en avant leur savoir-faire technologique, juste avant des rendez-vous plus traditionnels comme les salons de Détroit ou de Genève.