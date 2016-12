Découvrez le nouvel avion de combat chinois ultra-moderne

27-12-2016 | 14h51

Vendredi 23 décembre, le gouvernement chinois a fait effectuer à son nouvel avion de guerre baptisé «FC-31 Gyrfalcon», son vol inaugural.

Un avion de chasse de 5e génération

Version améliorée du F-31, le FC-31 Gyrfalcon possède selon les experts, de meilleures capacités furtives, des équipements électroniques révisés, ainsi qu'une plus grande capacité de transport en terme de charge utile. «Cet appareil est plus fin, plus léger et plus facile à manoeuvrer», précise le spécialiste Wu Peixin, au China Daily.

Construit par le groupe «Aviation Industry Corp of China», cet avion de combat de 5ème génération dont le rayon d’action est de 1250 km, serait capable de voler à Mach 1,8 et de transporter 8 tonnes de munitions (donc 6 missiles dans une soute et 6 autres sous les ailes).

Selon Fu Qianshao, un expert de l'armée de l'air cité lui aussi par le China Daily, cet avion d'une valeur de 70 millions de dollars, aussi bien équipé que les modèles concurrents, est aussi moins cher à produire.

«Les avions de chasse de quatrième génération comme le Typhoon d’Eurofighter et le Rafale de Dassault coûtent environ 100 millions de dollars. Ce qui signifie que l’on peut dépenser beaucoup moins pour obtenir un avion de combat furtif de cinquième génération», explique-t-il à propos du FC-31 Gyrfalcon qui possède aussi une visée électro-optique et des systèmes de visualisation incorporés au casque des pilotes.