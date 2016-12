LG dévoile un haut parleur sans fil qui vole dans les airs

27-12-2016 | 11h54

À quelques jours de l'ouverture du Consumer Electronics Show (CES), le rendez-vous incontournable des nouvelles technologies, qui se tiendra du 5 au 8 janvier 2017 à Las Vegas, le constructeur sud-coréen LG attire l'attention avec une étonnante enceinte qui lévite.

Ce n'est donc pas une simple vision de l'esprit, LG souhaite littéralement hypnotiser les visiteurs du prochain CES avec sa toute nouvelle petite enceinte futuriste Bluetooth, modèle PJ9, laquelle veut marier originalité et haute qualité de son, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Cette enceinte dispose d'une autonomie d'environ 10 heures et dès que sa batterie est sur le point de lâcher, elle redescend automatiquement sur sa station de lévitation pour se recharger d'elle-même, sans intervention extérieure. Elle répond enfin à la norme IPX7 (protection contre la poussière, étanchéité à un mètre).

LG n'a pas encore communiqué, ni sur la disponibilité ni sur le tarif de cet étonnant produit.

Au-delà de cette enceinte, finalement assez anecdotique, LG est surtout attendu à Las Vegas avec tout un tas de nouveautés beaucoup plus porteuses, qu'il s'agisse de nouveaux smartphones à petits prix (la nouvelle série K et le Stylus 3), de moniteurs (32 pouces Ultra HD et 34 pouces pour joueurs) ou encore d'un vidéoprojecteur laser (ProBeam HF80J).

À l'instar de son concurrent historique Samsung, LG va devoir faire preuve d'innovation pour se démarquer lors de cette grande messe des produits technos.