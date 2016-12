Voitures autonomes: Google s'associe à Honda

26-12-2016 | 11h49

Le constructeur japonais Honda annonce à son tour une coopération technique avec Waymo, l'entité de Google dédiée à la conduite autonome. La décision témoigne de la volonté conjointe des deux compagnies d'accélérer la production de véhicules autonomes de série.

Trois jours après Fiat Chrysler Automobiles (FCA), qui a dévoilé une flotte de mini-vans Chrysler Pacifica spécialement adaptés pour rejoindre la flotte test de Waymo, Honda confirme être «en discussions officielles» avec la firme de Google.

L'objectif de ce partenariat est d'introduire des technologies de conduite autonome poussées et fiables dans les voitures année-modèle 2020-2021.

Honda a déjà lourdement investi dans ce domaine via son centre dédié de recherche et développement, situé dans la Silicon Valley. Ce dernier a été créé en juillet 2015 dans le but d'accélérer la transformation des concepts en produits, en fonctionnalités et en services réels. Un système automatisé de conduite sur autoroute y a déjà été créé.

Google revoit ses ambitions à la baisse

C'est pourquoi la collaboration avec Waymo concernera aussi les ingénieurs Honda établis en Californie et à Tochigi au Japon. Les deux entités compareront ainsi leur travail.

Si de BMW à Volvo, tous les constructeurs cherchent à se placer en pole position dans la course à la voiture autonome, ils soulignent qu'il s'agit d'un territoire inexploré: personne ne peut prédire avec certitude lequel de ces systèmes garantira une conduite sur autoroute 100 % sûre.

L'annonce semble aussi confirmer que Google revoit à la baisse ses ambitions en matière de véhicules autonomes. Le géant développe des systèmes depuis plus de 8 ans, mais il devient clair qu'il souhaite désormais fournir des matériaux et des logiciels estampillés Google aux constructeurs plutôt que d'entrer lui-même sur le secteur automobile, où il affronterait des concurrents établis depuis plus d'un siècle.

L'entité Waymo, officiellement lancée le 13 décembre, se présente d'ailleurs comme une entreprise de «technologies de conduite autonome».