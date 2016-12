Techno: les 10 produits qui ont marqué l'année 2016

20-12-2016 | 13h21

On se souviendra peut-être de 2016 comme une année charnière pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

En plus du succès planétaire du jeu de réalité augmenté Pokémon Go!, quatre différentes compagnies (Sony, Google, Facebook et Valve) ont commercialisé des casques de réalité virtuelle destinés au grand public.

Si les ventes se sont avérées décevantes, la réalité virtuelle, jusque-là confinée aux salons technologiques et festivals, a tout de même commencé à apparaître dans les domiciles des technophiles.

Téléphones

Les téléphones intelligents ont encore retenu l'attention en 2016. La preuve, dans la catégorie «Produits technologiques», les cinq recherches les plus populaires sur Google au cours de la dernière année concernaient différents modèles d'appareils mobiles.

Entre le fiasco du Samsung Note 7, la sortie remarquée du Pixel de Google et les nouvelles moutures du iPhone (iPhone SE et iPhone 7), les téléphones intelligents ont marqué l'actualité de 2016.

Jeux vidéo

Au niveau des jeux vidéo, Sony et Microsoft ont offert de nouvelles moutures de leurs consoles avec la PlayStation 4 Pro et la Xbox One S. Grâce à ces nouveaux appareils, les consoles de salon atteignent le seuil de l'ultra haute définition (4k).

Quant à Nintendo, le géant nippon a donné un aperçu de la Switch, sa console hybride portable qui sera disponible début 2017. C'est toutefois une console tournée vers le passé qui a volé la vedette, la Nes Classic Edition s'est vendu à un rythme effréné au point d'être en rupture de stock un peu partout en Amérique du Nord.

Ordinateurs

Un nouveau chapitre dans la rivalité entre Apple et Microsoft s'est écrit au cours des derniers mois. En l'espace de deux jours à la fin d'octobre, les deux entreprises ont annoncé de nouveaux modèles d'ordinateurs dernier cri: le MacBook Pro d'Apple et le Surface Studio de Microsoft. Le premier innove en ajoutant une barre tactile à son ordinateur portable, le second propose un disque «dial» pour interagir différemment avec l'écran.

Vers 2017

Plusieurs suggèrent que 2017 sera l'année de l'internet des objets. Qu'on pense à la popularité croissante des assistants virtuels Amazon Echo et Google Home, aux voitures autonomes ou aux mille et un gadgets connectés (souliers, collier à chien, ampoules électriques) qui apparaissent jour après jour, cette prévision semble en voie de se concrétiser.