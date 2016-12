La tendance techno de 2017 sera... l'internet des objets?

20-12-2016 | 12h31

Les objets connectés font davantage couler d'encre qu'ils n'investissent réellement le domicile du consommateur moyen, mais 2017 sera peut-être l'année du vrai décollage de l'Internet des objets (IdO).

Selon le cabinet Juniper Research, en 2021, le nombre d'objets, capteurs et déclencheurs connectés installés chez les consommateurs totalisera 46 milliards, ce qui représente un bond de 200 % du nombre d'objets prévu à la fin de cette année.

Cette augmentation spectaculaire sera due en partie à la baisse du prix des appareils, qui commence à se stabiliser et même à diminuer. Mais l'arrivée sur le marché grand public des objets connectés restera lente tant que la plupart des sociétés du secteur ne trouveront pas une manière de simplifier leurs produits, ou du moins d'arriver à convaincre les consommateurs des bénéfices qu'ils peuvent leur apporter.

Clarté et simplicité sont les deux axes du succès prometteur de nouveaux appareils comme l'Amazon Echo et le Google Home, qui réagissent tous deux aux commandes vocales en langage naturel.

«Les géants des nouvelles technologies peuvent se permettre de prendre des risques dans de nouveaux secteurs innovants», explique Brett Sappington, directeur sénior de la recherche chez Parks Associates.

Le contrôle vocal comme clé de déblocage

Ce cabinet d'études de marché américain pense en effet que le contrôle vocal est la clé qui permettra de débloquer le marché grand public de l'IdO, et qu'il devrait s'imposer sur les appareils connectés lancés l'année prochaine. Les consommateurs sont déjà très à l'aise avec une ribambelle d'objets intelligents dans leur foyer: selon les derniers chiffres du cabinet, le domicile américain moyen abrite au moins huit ordinateurs ou appareils portables, plus deux dispositifs de domotique connectés, comme par exemple un éclairage ou un thermostat intelligents.

«L'interaction des consommateurs avec les appareils et services de leur quotidien, à la maison, en voiture, en déplacement, va continuer d'évoluer en 2017 et devenir plus personnelle et plus ciblée», explique Jennifer Kent, directrice de la qualité de la recherche et du développement produit chez Parks Associates. «Environ 50 % des foyers américains ont le projet d'acquérir un appareil ou un dispositif connecté dans les 12 mois à venir.»

En plus du contrôle vocal, le cabinet s'attend également à voir la réalité virtuelle devenir une expérience plus «sociale» et connectée au cours de l'année qui vient, et la frontière entre les traqueurs d'activité portables, les montres intelligentes et les véritables dispositifs de suivi de santé devant progressivement s'effacer.

«L'internet des objets est la force motrice à l'œuvre dans la réinvention des marchés de la technologie de grande consommation et du divertissement», conclut Brett Sappington.