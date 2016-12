Cette voiture pourrait être la plus importante de 2016

12-12-2016 | 11h41

C'est le tout premier véhicule d'une marque encore neuve, mais cette voiture conçue par Lynk & Co révolutionne l'idée qu'on se fait de l'automobile et de son évolution future à l'ère de la mobilité.

Prévue pour un lancement en Chine en 2017, et en Europe et aux États-Unis à partir de 2018, la Lynk & Co 01 est la première voiture à intégrer toute une gamme de fonctionnalités numériques de dernière génération, parmi lesquelles une connectivité permanente et une boutique d'applications dédiée.

Elle sera basée sur une plateforme logicielle libre, ce qui signifie qu'on pourra la «hacker», au sens positif du terme tout comme les développeurs d'applications ont façonné la manière dont le smartphone est utilisé, ils auront potentiellement carte blanche pour redéfinir les possibilités de la 01.

Dès son lancement, la voiture sera équipée d'une connexion Internet permanente afin de communiquer avec les autres véhicules et d'accéder aux infos trafic en temps réel. Cette connexion rendra également possible le partage de la voiture par la simple activation d'un bouton: le propriétaire de la 01 informera alors les autres membres du réseau que sa voiture est disponible, et une clé numérique sera envoyée sur demande pour la démarrer.

«Notre but est d'enrichir et de simplifier l'utilisation de la voiture, en redéfinissant la façon de l'acheter, (...) de la connecter (...) et de l'utiliser», explique Alain Visser, vice-président de Lynk & Co. «Alors que les autres constructeurs automobiles vivent leur transformation numérique, Lynk & Co est née du numérique», précise le directeur général du numérique au sein de la marque, David Green.

La raison pour laquelle la Lynk & Co 01 pourrait jouer un rôle déterminant dans l'évolution future de l'automobile se niche dans la nature de la société derrière cette nouvelle marque.

Lynk & Co est une filiale de Geely, qui, au-delà de posséder Volvo, est surtout le plus gros constructeur automobile chinois. Ses finances sont donc saines, et elle profite d'un savoir-faire en matière de conception de véhicules répondant aux attentes européennes. La 01 sera au niveau de n'importe quelle Volvo actuelle en matière de sécurité active: freinage autonome, gestion des angles morts, etc.

Mats Fägerhad, PDG de China Euro Vehicle Technology (CEVT), le centre de recherche et d'innovation de Geely, basé à Göteborg, est enthousiaste : «La relation entre Geely et Volvo (...) a permis des résultats exceptionnels», annonce-t-il, ajoutant: «L'architecture dernier cri des motorisations que nous avons développées nous permet de concevoir des véhicules solides, légers, efficaces, plaisants à conduire et bourrés de technologie.»