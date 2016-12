Comment faire voler un drone sans tout casser

09-12-2016 | 15h36

L'utilisation de drones doit s'entourer de règles élémentaires de sécurité et les responsables de l'aviation civile internationale ont mis en garde vendredi les parents avant qu'ils ne déposent leur cadeau au pied du sapin de Noël.

Faire voler un drone «peut constituer une menace» à la fois pour les avions ou les hélicoptères en vol, mais surtout pour les personnes ou les biens au sol, a rappelé l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), basée à Montréal.

«Avec la popularité croissante de l'utilisation de ces appareils à des fins ludiques», cette agence des Nations unies spécialisée dans le transport aérien a listé «dix choses à savoir avant d'acheter un drone ce Noël».

Avant toute chose, il convient de se renseigner avec la réglementation de chaque pays, car dans la plupart des cas un permis est nécessaire si le drone pèse plus de 25 kilogrammes.

Une fois le cadeau de Noël déballé, l'OACI recommande de «lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser votre drone».

Ensuite, vérifiez le bon fonctionnement du drone avant chaque utilisation puis gardez le toujours en vue pendant le vol, demande l'OACI, plus habituée à décider des normes sur la sécurité et la navigation de l'aviation commerciale.

Il est aussi recommandé de ne pas faire voler un drone à moins de 50 mètres d'une personne, d'un véhicule ou d'un bâtiment.

De plus, il est important de ne jamais guider son drone à une hauteur de plus de 150 mètres et de rester à plus de 8 kilomètres d'un aéroport.

Dans le cas où l'utilisateur d'un drone est rémunéré pour le faire voler, alors il doit obtenir un permis dans bon nombre d'États.

Enfin, souligne l'OACI, «rappelez-vous en permanence que vous êtes maintenant un pilote à télécommande et qu'il est de votre responsabilité de voler en toute sécurité et d'éviter les collisions».