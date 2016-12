Pebble abandonne la vente de montres connectées

08-12-2016 | 10h55

La société américaine Pebble annonce arrêter immédiatement la production et la vente de l'ensemble de ses montres connectées, conséquence de son rachat par Fitbit. Une annonce symptomatique d'un secteur qui n'arrive pas à convaincre le grand public.

Le personnel de Pebble rejoint les troupes de Fitbit. Son savoir-faire en matière de logiciel embarqué a été au coeur des négociations, avec une lourde conséquence pour ce pionnier des montres connectées. À noter que les pré-commandes de la Pebble 2 ne seront même pas honorées.

Ce rachat illustre les dernières statistiques en matière d'objets connectés publiées par le cabinet IDC. Les ventes de traqueurs d'activité sont en plein essor alors que celles concernant les montres connectées affichent une tendance à la baisse depuis le printemps dernier.

Il se serait ainsi vendu 2,7 millions de montres connectées dans le monde au 3e trimestre 2016, contre 5,6 millions un an plus tôt à la même époque (-51,6 %). IDC avance le nombre de 1,1 million d'unités écoulées de l'Apple Watch durant l'été 2016, soit une baisse assez considérable de 71,6 % comparée à la même époque en 2015. Suivent Garmin (0,6 millions d'appareils vendus), Samsung (0,4M), Lenovo (0,1M) et Pebble (0,1). En dépit de ses produits originaux, la start-up américaine n'a pas résisté à une concurrence de plus en plus rude.

Pionnier sur le marché des montres connectées, l'aventure de Pebble est intimement liée à celle de la plateforme de financement participatif Kickstarter, sur laquelle elle a lancé plusieurs campagnes successives afin de développer et d'écouler sa production. Celles concernant la Pebble 2 puis la Pebble Time ont ainsi généré respectivement plus de 12 et 20 millions de dollars, des scores exceptionnels.

Présentée en 2012, la première campagne de financement de la Pebble Watch avait créé l'événement et accentué l'intérêt des grands constructeurs pour les montres connectées, un marché alors embryonnaire. À l'origine, il s'agit d'une montre à l'aspect "geek", sans écran tactile, mais déjà compatible avec un iPhone ou un smartphone sous Android, par Bluetooth. Elle gère alors aussi bien les appels que les activités sur les réseaux sociaux ou les alertes relatives au calendrier. Elle peut également faire office de télécommande pour le téléphone, voire pour une caméra de type GoPro.

Deux ans plus tard, Pebble lance un modèle plus évolué, en métal, la Pebble Steel. Cette deuxième génération de montres connectées, en acier inoxydable, se rapproche alors de la tendance des montres plus chic. Suivront la Pebble Time, son premier modèle à écran couleur, puis la Pebble Time Round, une montre à écran rond dans la lignée de ce qui tend à devenir la norme.

Pebble revendique plus d'un million de montres vendues depuis son lancement.