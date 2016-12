Honda présentera bientôt sa voiture intelligente

07-12-2016 | 10h27

Alors qu'Audi et Mercedes démontrent d'ores et déjà les avantages de l'intelligence artificielle dans le domaine automobile, la firme japonaise Honda a révélé qu'elle allait suivre le mouvement dès le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, en janvier prochain, à l'occasion duquel elle expliquera le rôle central de l'IA dans sa vision de la mobilité future.

L'attrait suscité par les véhicules capables d'apprendre en roulant, plutôt qu'ayant sans cesse besoin de recevoir des ordres, ouvre de nombreuses possibilités, que ce soit pour les voitures particulières ou dans le secteur commercial, de la livraison de biens à la fourniture de services.

Honda présentera au CES de Las Vegas le NeuV, un nouveau concept-car électrique qui utilise l'IA pour transporter automatiquement les voyageurs vers leur destination tout en créant, selon les termes de la firme nippone, «de nouvelles possibilités d'interaction humaine ainsi qu'une valeur ajoutée pour les consommateurs».

Mais Honda n'est pas le seul constructeur à rechercher des applications de l'intelligence artificielle à la résolution des problèmes de l'avenir.

Une voiture capable d'apprendre de ses erreurs

Audi dévoile cette semaine une voiture capable d'apprendre à se garer toute seule, à l'occasion du NIPS, un événement consacré à l'intelligence artificielle qui se tient actuellement à Barcelone.

C'est la première fois qu'Audi participe à l'événement, qui se termine samedi, et le prototype présenté par la marque d'Ingolstadt, basé sur le SUV compact Q2, peut chercher une place, l'approcher et s'y garer sans nécessiter l'aide du conducteur.

Il existe déjà sur le marché des voitures capables de se garer seules, mais celle d'Audi se distingue par sa technologie spéciale d'apprentissage par l'erreur: après avoir roulé dans plusieurs directions aléatoires et essayé différents types de manœuvres, elle a fini par se figurer une image de son environnement et des trajets menant aux places libres. Elle a appris par elle-même comment et où se garer.

L'intelligence artificielle était aussi le thème de la présentation annuelle de Mercedes à Berlin ce week-end. Lors de ce «Future Talk», des scientifiques, des cadres de l'industrie automobile et des experts en neuro-ingénierie ont débattu des avantages de l'IA et des implications éthiques liées à la voiture de demain. «L'intelligence artificielle ne connaîtra un succès durable que si nous réussissons à établir une relation de confiance entre l'homme et la machine», a expliqué le futurologue Alexander Mankowsky. «Nous devons définir la division des tâches entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle.»

Mercedes travaille déjà largement sur l'intelligence artificielle, particulièrement dans le domaine de la conduite autonome, qui exige du véhicule de savoir reconnaître automatiquement objets et situations et de prendre les décisions qui s'imposent. «Ce n'est plus de la science-fiction, et les progrès de la conduite autonome en sont la preuve éclatante», a confirmé Anke Kleinschmit, vice-présidente «group research» de Daimler.