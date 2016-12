Qu'ils reposent en paix! Les pires flops technologiques

Stéphanie Godbout 02-12-2016 | 13h56

Comme le veut l'expression «On n'arrête pas le progrès». Hélas, si certaines technologies ou gadgets ont révolutionné notre quotidien et qu'il nous est impossible de nous imaginer vivre sans eux, d'autres ont plutôt laissé leur marque par leur échec cuisant. Voici notre petite liste des flops technologiques.

Galaxy Note 7 de Samsung

En août 2016, les technophiles sont tout feu tout flamme pour le nouveau Galaxy Note 7 de Samsung, considéré comme le meilleur téléphone intelligent de 2016. Moins de 3 semaines après son lancement, le monde entier s'enflamme. La batterie de l'appareil rencontre des problèmes et peut surchauffer et exploser. Après plus d'une trentaine de cas d'incendie, Samsung procède au rappel de près de 2,5 millions d'appareils avant d'annoncer la fin de la production du Galaxy Note 7 le 11 octobre 2016.

HD DVD

Dans les années 2000, alors que le format DVD a envahi les foyers et rendu la cassette VHS complètement obsolète, une guerre de succession se trame. Cette nouvelle bataille des formats est menée de front par deux consortiums; Sony et son format Blu-ray et Toshiba avec le HD DVD. En 2008, au terme d'un combat qui dura moins de 2 ans, Toshiba annonce l'abandon du format HD DVD.

Zune de Microsoft

En 2006, les ventes d'iPod ont le vent dans les voiles : il existe différents modèles d'iPod Shuffle et Apple dévoile l'iPod nano. Microsoft veut aussi faire sa place sur le marché des lecteurs multimédia et lance Zune. Hélas, arrivé 5 ans après son principal concurrent et un an avant le iPhone, qui allait aussi révolutionner la façon d'interagir avec la musique, Zune n'obtient pas le succès escompté. En 2011, Microsoft cesse la commercialisation de ses lecteurs.

Newton d'Apple

Précurseur de la populaire tablette numérique, l'agenda numérique Newton d'Apple, lancé en 1993, est tout sauf un succès commercial. Bien avant l'arrivée des appareils mobiles, Apple tente sa chance sur ce marché, avec comme but de créer un Mac portable. Son produit est avant-gardiste et propose, à l'instar de ses compétiteurs, un écran tactile qui reconnait l'écriture, la synchronisation des données tout en offrant une convivialité supérieure. Est-ce que le Newton était trop en avance sur son temps? Apple l'abandonne en 1998.

Laserdisc

Commercialisé à partir de 1978, le Laserdisc offre une qualité sonore et visuelle hautement supérieure à celle de la cassette VHS. Bien qu'il ait été le support de prédilection des cinéphiles, son format encombrant, son offre de contenu limitée, son incapacité d'enregistrement, et surtout son prix onéreux font du Laserdisc, une technologie qui n'a jamais connu de réel succès. Le Laserdisc est supplanté par l'arrivée du DVD en 1997 avant d'être complètement abandonné en 1999.

Google Glass

En janvier 2012, Google dévoile son projet Google Glass, des lunettes connectées qui promettent de changer la façon de voir le monde. Cet accessoire, qui permet notamment d'envoyer des messages, d'enregistrer des vidéos et de naviguer sur le Web par une simple commande vocale, soulève de nombreuses questions concernant la vie privée et inquiète plusieurs agences de protection des données, y compris celle du Canada, du Mexique, et de la Suisse. Est-ce que le géant du Web a vu clair en lançant ses lunettes connectées? Google met fin à la production des Google Glass en janvier 2015.

Segway

Croisement entre le scooter, la planche à roulette et le vélo, le Segway voulait réinventer la roue en proposant une nouvelle façon de se déplacer. D'ailleurs, peu de temps avant son lancement, Steve Jobs déclare même au Time Magazine que son impact « sera aussi important que celui du PC ». Hélas, au lieu de vendre 10 000 unités par semaine comme initialement prévu, Segway réussit seulement à écouler 24 000 unités en 5 ans. Le gyropode de Segway roule toujours sa bosse... il est possible de s'en procurer un chez un détaillant canadien autorisé. Les prix varient selon le modèle.