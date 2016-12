Une démo de réalité augmentée à couper le souffle

18-11-2016 | 09h28

Stereolabs présente le Linq, un nouveau casque de réalité augmentée qui s'annonce particulièrement spectaculaire, à en croire une vidéo de démonstration tout juste mise en ligne où un joueur tire sur des robots ennemis qui envahissent son environnement. Le résultat est à couper le souffle.

Différent de la réalité virtuelle, la réalité augmentée consiste à interagir avec des inserts virtuels au sein d'un environnement bien réel. De fait, Stereolabs propose de transformer son salon en véritable terrain de jeu, voire champs de bataille.

Cet exploit est rendu possible grâce à la technologie intégrée à sa caméra 3D ZED, capable de numériser et d'analyser les lieux, de détecter les murs, les objets et les personnes présents. Selon ses concepteurs, son efficacité est redoutable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Cerise sur le gâteau, Linq promet de fonctionner sans fil et sans temps de latence. Un premier ensemble pour développeurs devrait être disponible en 2017, compatible avec les environnements Windows et Linux, à un prix encore inconnu, mais probablement proche de celui d'une console de jeux de salon, selon les indiscrétions d'Engadget. Une version grand public est attendue quant à elle ultérieurement.

Jusqu'à présent, la référence en matière de réalité augmentée étaient les lunettes Hololens de Microsoft. Longtemps disponibles uniquement aux États-Unis et au Canada, elles vont être commercialisées dès novembre 2016 dans une demi-douzaine d'autres pays, dont la France pour 3.299 euros. Pour ce prix-là, il ne s'agit pas encore d'une version grand public, mais davantage d'un ensemble de développement pour professionnels.

La réalité augmentée sera assurément l'une des grandes tendances de 2017, tant au niveau du jeu que pour améliorer la vie quotidienne.