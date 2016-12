Une formation pour que le drone soit plus qu'un jouet

David Lamarre 17-11-2016 | 09h30

Pour plusieurs personnes, faire voler un drone représente un passe-temps, au même titre que faire voler un avion téléguidé ou un cerf-volant.

«Pour la population en général, les drones sont des jouets», affirme Benoît Germain, cofondateur de l'école de pilotage Exo Drone. Mais pour le monde industriel, c'est un outil».

Les drones sont moins coûteux et plus sécuritaires que l'hélicoptère. Arpentage, calcul volumétrique, analyse de structure, levée géophysique, agriculture intelligente, imagerie thermique, photogrammétrie et surveillance des frontières ne représentent qu'une liste partielle des applications industrielles des drones.

Il est donc permis de croire qu'à court terme, le pilotage de drone pourrait constituer une opportunité de carrière.

Apprendre à voler

Pour travailler dans ce domaine, encore faut-il être en mesure de faire voler les drones avec précision, et ce, même dans des conditions difficiles.

Une recherche rapide sur internet dévoile de nombreuses offres de cours. Toutefois, ce ne sont pas toutes les formations qui sont égales. D'un côté, on retrouve des formations rapides s'étalant sur cinq jours. De l'autre, on retrouve des écoles professionnelles comme Exo Drone, à Laval, qui offrent 10 semaines de cours, incluant 45 heures de vol.

Chez Exo Drone, la formation inclut aussi l'appareil. «On tenait à ce que les étudiants aient en leur possession un outil pour continuer à pratiquer», explique Pascal Turcotte, directeur de la formation professionnelle et chef instructeur.

Expérience

À moins de 15 minutes de route du local où se donnent les cours théoriques, on retrouve le champ de pratique d'Exo Drone. Sur place, des étudiants répétaient avec sérieux des exercices pour parfaire leurs techniques de vol lors de mon passage.

«On veut que nos diplômés soient parfaitement autonomes et sécuritaires», soutient Pascal Turcotte.

Pour ce faire, une série de manœuvres clairement définies dans le manuel de l'étudiant sont à maîtriser.

Tout le monde peut piloter un Dji Phantom lorsque tout va bien. Mais si des interférences viennent brouiller son système de stabilisation, il faut savoir poser l'appareil en sécurité et non sur la tête d'un passant.

J'ai pu le constater moi-même lorsqu'on m'a remis les commandes d'un drone au terrain d'entraînement. Lorsque l'assistant de vol était activé, je maîtrisais l'appareil avec aisance. Mais dès que l'assistant de vol a été désactivé, je me suis transformé en danger public.

Dans de telles conditions, il faut beaucoup de doigté pour contrôler adéquatement l'altitude de l'aéronef. De surcroit, ce léger appareil est très susceptible aux bourrasques. Aussi, malgré les voyants lumineux, c'est parfois assez difficile de déterminer si le drone nous fait face ou non.

Du coup, l'instructeur a dû reprendre à quelques reprises le contrôle de l'appareil pour s'assurer que celui-ci ne s'écrase pas sur le terrain d'entraînement.

Il n'en fallait pas plus pour me convaincre de la nécessité d'encadrer la pratique du vol de drone et d'encourager ses adeptes à suivre des formations adéquates.