Apple songerait à produire une clé HDMI comme celles de ses rivaux

André Boily 22-11-2018 | 15h52

Si Apple possède un excellent diffuseur télé avec son Apple TV 4K, le puissant groupe n'a en revanche aucun produit à proposer dans le créneau des clés HDMI ou sont bien présents Roku, Amazon et Google. Une absence qui pourrait bien changer un site d'information.

À l'image des clés électroniques et des clés USB, les clés HDMI comme celles des produits rivaux Chromecast chez Google et Streaming Stick+ chez Roku, Apple s'apprêterait à lancer sa propre clé HDMI pour combler son absence dans le marché des diffuseurs de chaînes en continu.

La nouvelle d'une clé HDMI ou clé de diffusion en continu nous vient du site The Information qui prévoit que le futur produit Apple aura des caractéristiques similaires à celles des clés HDMI Fire TV d'Amazon ou de Chromecast de Google.

Apple est en retard sur la compétition du trio Roku-Amazon-Google et, à ce chapitre, il serait tout à fait normal de voir le géant américain combler cette absence. Selon The Information, Apple a perdu du terrain sur ce marché, -15% selon les données de Parks Associates. Étant donné le formidable essor de la diffusion en continu pour regarder les chaînes télé par Internet et le faible coût des lecteurs (120 $ et moins), Apple n'a rien à offrir hormis son appareil Apple TV 4K vendu 229 et 249 $CAN (32 et 64 Go respectivement).

The Information parle également d'une possible application pour téléviseurs intelligents qui lui permettrait de rendre disponibles ses contenus numériques originaux pour lesquels Apple a prévu un budget d'un milliard de dollars américains.