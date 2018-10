Mac mini 2018: de la puissance à revendre, mais prix moins mini

André Boily 30-10-2018 | 20h51

Avec un important bond en performance, la gamme mini reprend du lustre et de l'intérêt pour cet ordinateur conçu à l'origine pour faciliter la transition des utilisateurs PC Windows vers Mac.

Aujourd'hui, mardi, Apple a présenté une solide mise à niveau de sa gamme mini en quatre ans. Le nouveau Mac mini basé sur les derniers processeurs Coffee Lake d'Intel avec jusqu'à six coeurs améliore ce système dans presque toutes les façons possibles, ce qui en fait un ordinateur compact aussi performant que bien des ordinateurs de bureau réguliers.

Avant aujourd'hui, les Apple mini étaient surtout équipés de processeurs d'ordinateurs portatifs - pas nécessairement idéal pour les lourdes tâches. Mais avec ce mini version 2018, on assiste à un revirement complet. Les puces multicoeurs capables d'une cadence jusqu'à 4,6 GHz peuvent abattre de lourdes besognes. C'est pourquoi Apple qualifie son Mac mini de machine performante (le terme en anglais est workhorse), une expression plus souvent utilisée pour les iMac et MacBook Pro haut de gamme et les Mac Pro - en passant, ces derniers seront entièrement revus l'an prochain.

Et pour refroidir ces puissantes puces, Apple a adopté un tout nouveau système de refroidissement par soufflerie.

Très complet, le petit boîtier comporte 4 ports Thunderbolt 3 au format USB-C et 2 autres en USB 3.1 pour brancher tous les périphériques, une connexion réseau Ethernet 1000 pour l'accès Internet depuis votre routeur et une sortie HDMI.

Côté mémoire vive, on a le choix de 8 à 64 Go et côté stockage de 128 Go à 2 To SSD. Pour la gestion vidéo, une carte Intel UHD Graphics 630 demeure l'unique choix au menu.

Si, à la base, Apple installe un processeur 4 coeurs Intel Core i3 cadencé à 3,6 GHz, la version Intel Core i7 6 coeurs est de loin la plus attrayante pour la performance et la pérennité.

Cela dit, les performances considérablement plus élevées du nouveau Mac mini n'arrivent pas seules, les prix sont aussi plus élevés par rapport aux prédécesseurs.

Ma configuration préférée

Si le système de base démarre à 999 $CAN, la configuration idéale du Mac mini à la carte comporterait selon moi le processeur 6 coeurs Intel Core i7 et 16 Go de mémoire vive. On arrive ainsi à 1639 $ avant taxes. Pour le stockage, il y a amplement d'excellents lecteurs et disques SSD sur le marché pour beaucoup moins cher que les options 256 Go (+240 $) ou 512 Go (+480 $). Par comparaison, un disque SSD de 480 Go ne coûte que 70 $US sur Amazon.com (95 $ avec nos dollars). Logé dans un lecteur externe Thunderbolt 3 connecté à un câble de moins de 50 cm à l'un des ports USB-C, le disque SSD sera exploité au maximum à 40 Gb/s. Ce dernier contiendrait tout mon dossier personnel, tandis que le SSD 128 Go interne du mini le système macOS, les logiciels (et les jeux le cas échéant).

C'est cette configuration que je choisirais pour le long terme afin de remplacer mon ordinateur de bureau Mac Pro (version 1.1) de 2006 qui est encore bien solide côté performance.