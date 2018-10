Attendez la mise à jour 10.14.1 avant d'installer Mojave

André Boily 29-10-2018 | 12h51

Mojave, la plus récente mouture du système d'exploitation 10.14 pour les ordinateurs Apple présente quelques problèmes qui justifient d'attendre une prochaine mise à jour.

À l'exception du système d'exploitation iOS 12 qui a été publié en septembre dernier presque sans défaut, les systèmes d'exploitation en général méritent que l'on attende quelques semaines ou mois avant de les installer sur son ordinateur.

C'est le cas de l'importante et très mauvaise mise à jour d'Octobre 2018 (version 1809) de Windows 10 qui nécessitera une nouvelle mise à jour plus tard en novembre pour réparer la première.

Les problèmes de jeunesse de Mojave, la nouvelle version 10.14 du système d'exploitation d'Apple, sont mineurs en comparaison de Windows 10 (version 1809). Mais la même règle de la patience s'impose, laissons aux spécialistes le soin de corriger les bogues. Pour vous et moi, cela signifie d'attendre la version 10.14.1 de Mojave qui en est déjà à sa cinquième version bêta chez les développeurs.

Depuis la sortie de Mojave le 25 septembre dernier, on a pointé quelques problèmes de sécurité, dont une vulnérabilité non corrigée (zero-day) découverte par la firme Digital Security qui peut être exploitée par des pirates informatiques. Ces derniers pourraient aisément contourner les systèmes de sécurité pour accéder aux fiches de l'application Contacts. L'an dernier, la version High Sierra (10.13) avait connu un bogue de sécurité outrepassant le mot de passe pendant le démarrage.

Autre problème, des utilisateurs n'ont pu télécharger intégralement le fichier d'installation, notamment à cause de l'achalandage trop lourd sur les serveurs. Avec ce lien, on a accès à l'état des services en ligne d'Apple. Si le fichier d'installation n'est que partiellement téléchargé, essayez de le trouver (Install macOS 10.14) sur votre disque de stockage pour le supprimer. Redémarrez et refaites l'installation.

Les applications aussi

Le manque d'espace disque est un autre problème pouvant mettre en échec l'installation. Si vous passez de 10.13 à 10.14, vous devez avoir au moins 12,5 Go d'espace libre sur votre disque dur ou SSD et encore plus, 18,5 Go, si vous en êtes à Yosemite 10.10.

Si votre Mac ne démarre pas après l'installation de macOS 10.14, redémarrez en appuyant simultanément les touches Commande, Option, P et R, ce qui aura pour effet de réinitialiser la mémoire vive non volative. Ne relâchez les touches qu'après le second carillon de démarrage.

La liste de problèmes ou difficultés est encore longue. Terminons avec celle-ci, celle de laisser le temps aux éditeurs d'applications de mettre à jour les produits que vous utilisez dans votre Mac.

Avec Mojave, les utilisateurs peuvent profiter de nouvelles fonctionnalités telles que le mode sombre, le bureau dynamique, les piles de bureau, de nouvelles méthodes de capture d'écran, une nouvelle application News et une boutique en ligne Mac App Store repensée.

Voici les ordinateurs Mac pouvant exploiter le nouveau système 10.14 Mojave.