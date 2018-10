Un service de diffusion continue chez Apple en 2019?

André Boily 25-10-2018 | 01h08

Le géant Apple mettra en service une plateforme de diffusion en continu, comme Netflix et Prime Video d'Amazon, dès le premier semestre l'an prochain, laquelle serait gratuite pour les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et d'Apple TV.

Si cette nouvelle est vraie comme le rapporte USAToday, ce sera un très gros pavé dans la marre des deux plus grands joueurs du streaming que sont Netflix et Prime Video d'Amazon, et de la ribambelle de diffuseurs plus ou moins mineurs comme Hulu, Crave, Vudu, Sling, Crackle ou même YouTube.

Quand on y regarde bien, l'arrivée d'Apple dans le marché du streaming (ou diffusion en continu) n'est pas surprenante. Le géant de Cupertino dépense une fortune de près de 1 milliard $US sur divers projets de contenu et possède iTunes Store, sa plateforme de vente et de location de films et d'émissions télé, et ses décodeurs Apple TV que l'on branche à son téléviseur. Bref, il ne manquait au casse-tête global qu'un service d'abonnement mensuel.

C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport publié sur le site Web Information, selon lequel le service sera lancé au premier semestre de 2019. Le plus étonnant est qu'il serait gratuit pour les utilisateurs d'appareils Apple comme les iPhone, iPad, Apple TV et pourquoi pas les Mac. On verra en temps et lieu.

Présent partout sur le globe, Apple pourrait déployer d'un coup sa plateforme dans une centaine de marchés ou pays.

Si tout cela s'avère vrai, ce sera non seulement une dure compétition pour les Netflix et Prime Video, mais aussi un dur coup à encaisser pour les fabricants de décodeurs comme les Fire TV (Amazon), Chromecast (Google) ou Roku.

Et on peut imaginer qu'Apple se servira de ce service d'abonnement flms-téléséries pour mousser ses produits i-mobiles et Mac avec l'attrait de contenus vidéo.