Apple : le prix élevé des iPhone n'effraie plus les investisseurs

André Boily 12-09-2018 | 13h44

L'an dernier, Apple lançait son iPhone X à plus de 1000 $US, un prix plafond qui a inquiété les investisseurs pendant des mois. Après avoir crevé ce plafond et vendu des millions d'appareils à ce prix, le prix élevé des nouveaux iPhone dévoilés aujourd'hui n'effraiera plus le marché.

C'est aujourd'hui le grand déballage chez Apple. Les nouveaux iPhone, iPad et montres vont être scrutés par les investisseurs et des millions d'amateurs férus des produits de la marque à la pomme.

On anticipe aujourd'hui un trio de nouveaux téléphones intelligents et, cette fois-ci, les investisseurs et les banques d'investissement voient d'un bon oeil les prix élevés des appareils, la capacité du géant informatique de les vendre et la clientèle mondiale de les acheter. À titre d'exemple, le moins cher des trois, prévoit Goldman Sachs, coûtera 850 $US, l'équivalent d'au moins 1100 $CAN. Tandis que Reuters prévoit que le modèle le mieux doté des trois coûtera plus cher que l'actuel iPhone X à 1000 $US.

Même Samsung n'hésite plus à proposer des produits dans les prix d'Apple, son tout nouveau Galaxy Note9 se détaille 1300 $CAN ou 1630 $CAN pour le modèle 512 Go.

Avec les économies américaine et mondiale en territoire positif, tout est au beau fixe pour soutenir la croissance et la capitalisation boursière de plus d'un billion de dollars US d'Apple. En contrepartie, seul gros nuage au-dessus de la tête de Tim Cook, PDG d'Apple, les barrières tarifaires qu'impose Donald Trump envers un des pays producteurs des appareils d'Apple, la Chine. Le président veut également voir la production d'Apple déménager en sol étatsunien.

Avec trois produits clairement identifiés en haut de gamme, la part de profits qu'engrange Apple dans l'industrie des téléphones intelligents va sans aucun doute s'accroître.