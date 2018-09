Voici ce qu'Apple nous réserve dans quelques jours

André Boily 07-09-2018 | 20h28

Dans moins d'une semaine, Apple fera son grand déballage annuel pour présenter trois nouveaux téléphones iPhone. En voici les détails.

Chez Apple, la confiance règne. Première entreprise à afficher une capitalisation boursière dépassant les mille milliards de dollars américains, Apple va présenter mercredi dans son nouveau campus à Cupertino un trio de nouveaux iPhone.

Voici ce qu'annoncent les spécialistes qui ont eu vent des fuites sur les nouveaux produits :

Un iPhone Xs de 5,8 po avec le même écran DELo* (OLED) qui se place en successeur du iPhone X actuel et dont le prix avoisinerait les 800 à 900 $US, donc un peu moins cher que celui de l'an dernier vendu 1000 $US;

Dans la zone de prix de 1000 à 1100 $US, Apple nous réserverait un iPhone grand écran DELo de 6,5 po incluant un nouveau processeur A12, 4 Go de mémoire vive, la recharge sans fil et, bien entendu, le déverrouillage Face ID. Certains lui prêtent le nom d'iPhone Xs Plus, d'autres celui de Xs Max.

En « bas de gamme » si on peut dire, un troisième téléphone également doté de Face ID et du processeur A12 proposera un écran DEL de 6,1 po, une seule caméra au dos. À cause de son écran, on anticipe une fourchette de prix entre 600 et 700 $US. Contrairement aux deux autres, personne n'a idée de l'appellation de cet appareil.

Nouvelles montres

La production de ces téléphones ayant déjà débuté chez les fournisseurs, Apple sera en mesure d'ouvrir les carnets de commandes des nouveaux téléphones intelligents quelques jours après la présentation publique de mercredi et la livraison débuterait vers la fin du mois.

On s'attend également à deux nouvelles montres Apple Watch pour la quatrième génération de ce produit.

L'écran DELo de ces montres sera également plus grand, notamment par des bordures plus fines. Et avec un boîtier plus généreux, la pile devrait gagner en autonomie.

Et une nouvelle tablette iPad Pro

En haut de gamme du côté des tablettes, l'iPad Pro sera mis au goût du jour avec des bordures plus fines, ce qui signifie l'abandon du capteur d'empreinte Touch ID au profit de la caméra Face ID. Ce qui en ferait le premier iPad à disposer du déverrouillage Face ID.

Les inconnus

Des rumeurs circulent à l'effet qu'un nouvel ordinateur Mac Pro serait annoncé, mais rien n'est moins sûr. On entend et lit qu'un nouvel ordinateur portatif MacBook remplacerait le MacBook Air en bas de gamme vers la fin de l'année.

Les paires d'écouteurs sans fil AirPods pourraient obtenir une meilleure qualité audio, mais, là aussi, leur sortie pourrait fort bien avoir lieu vers la fin de l'année ou l'an prochain.

Menaces tarifaires

Si la présentation du 12 septembre est déjà écrite et bien rodée, une épée de Damoclès pèse sur la direction du géant informatique alors que l'administration Trump annonce des tarifs commerciaux sur les importations chinoises... dans lesquelles il y a beaucoup de produits à la pomme.

*Écran DELo : écran à diodes électroluminescentes organiques