MacBook Pro : même enveloppe, nouveau matériel

André Boily 12-07-2018 | 16h54

Aucun élément extérieur ne différencie les nouveaux MacBook Pro «Touch Bar» des précédents, mais à l'intérieur, tout est nouveau : nouveaux processeurs et carte graphique, davantage de mémoire, clavier amélioré.

Les ordinateurs portatifs MacBook et MacBook Pro représentent une large part du matériel vendu par Apple. Pas étonnant que le fabricant y dédie plus d'énergie qu'à ses ordinateurs Mac mini ou Mac Pro.

Cela dit, Apple accorde une attention particulière à sa clientèle professionnelle friande de ses puissants portatifs de 13 et 15 pouces d'écran qui se distinguent par cette fameuse Touch Bar qui apporte des fonctions spécifiques à plusieurs de leurs logiciels.

D'abord, aucune modification quant à la coque ou l'aspect physique des nouveaux MacBook Pro, ces derniers sont indissociables de ceux de la génération précédente.

Sous le capot des modèles 15 pouces, Apple installe de nouveaux processeurs Intel six coeurs Core i7 ou i9 cadencés jusqu'à 2,9 GHz ou 4,8 GHz en Turbo Boost. Et des i5 ou i7 2,7 GHz quadricoeurs (Turbo Boost à 4,5 GHz) sur les modèles 13 po.

Plus de puissance, moins d'autonomie ?

Tout aussi important, les cartes graphiques embarquent soit des Radeon Pro d'AMD avec 4 Go de mémoire vidéo en 15 po ou des cartes intégrées Intel Iris Plus 655 logeant 128 Mo de mémoire eDRAM.

Pour le stockage, des disques électroniques SSD sont de mise; jusqu'à 4 To en 15 po, 2 To en 13 po. Chacun embarque une puce de sécurité T2 qu'Apple dit améliorée pour le démarrage sécurisé, le chiffrement en temps réel du stockage SSD et, pour la première fois, l'accès à l'interface vocale Siri.

Et le MacBook Pro sans Touch Bar ?

Normalement, qui dit ordinateur portatif plus puissant, dit aussi autonomie réduite de la batterie. À cette fin, Apple a accru la performance de la batterie de 7,7 wattheures afin d'égaler l'autonomie de la précédente version.

Enfin, le clavier de type Butterfly critiqué par plusieurs est amélioré, sans donner plus de détails.

Quant au modèle Pro sans Touch Bar, il demeure inchangé au catalogue, mais Apple promet qu'il sera mis à niveau plus tard.

Deux écrans 5K !

Avec leurs ports de connexion Thunderbolt 3, ces MacBook Pro peuvent gérer et connecter deux écrans 5K externes.

Prix demandés : 2399 $CAN et 3199 $CAN respectivement pour les modèles 13 et 15 po.

Site : https://www.apple.com/ca/fr/