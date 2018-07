Pour paraître riche, mieux vaut avoir un iPhone

André Boily 09-07-2018 | 15h26

Des économistes de l'Université de Chicago ont établi des données démographiques basées sur les comportements de consommation et la consommation de produits multimédias. Selon leurs résultats, posséder un produit de la marque Apple confirme la prédiction d'un revenu élevé.

D'abord, passons outre tout de suite le fait de juger la richesse ou la valeur de quelqu'un sur ses apparences. Cela dit, et malgré cela, certaines statistiques sont quand même révélatrices.

Des économistes de l'Université de Chicago viennent de publier en collaboration avec le Bureau national de recherche économique (USA) une étude qui souligne le rapport entre les habitudes de consommation, la consommation de médias et le type d'appareils mobiles à partir des données de 2016. Ceux-ci en déduisent que l'iPhone représente un solide symbole de richesse.

69 % de chances

Bien entendu, posséder un iPhone ne fait pas de vous une personne riche, mais sa possession constitue un indicateur très fiable pour déterminer la probabilité qu'une personne se classe parmi les revenus élevés.

«Parmi toutes les années de nos données, aucune autre marque individuelle n'est aussi prédictive d'être à revenu élevé que de posséder un iPhone».

Leurs statistiques indiquent que posséder un iPhone donne 69% de chance d'identifier un individu dont le revenu se situe dans le quartile supérieur.

Une statistique qui risque d'être encore plus fidèle avec les tout récents iPhone 8, 8 Plus et X. En 2016, la gamme iPhone s'arrêtait aux modèles 7 et 7 Plus. Sur le marché, les téléphones Android se vendent à petits prix, tandis que les équivalents Apple, eux, ont grimpé en prix.

En quelques années, disent les auteurs, les iPhone sont rapidement devenus un véritable symbole de statut. Par exemple, en 1992, l'indicateur le plus fiable d'une personne à revenu élevé était le lave-vaisselle automatique ou encore la moutarde Grey Poupon, en 2004, c'était la voiture neuve ou la possession d'un ordinateur personnel.