Des bureaux-tapis roulants partout chez Apple

Études à l'appui, médecins et spécialistes sont de plus en plus nombreux à pointer du doigt la position assise de millions d'employés dans les bureaux. Dans son nouveau campus, Apple a équipé tous ses employés d'un bureau de type «debout» avec... tapis roulant.

La position assise, celle que l'on maintient pendant sept, huit ou dix heures par jour devant un bureau, est devenue le nouveau cancer moderne. Certains PDG comme Tim Cook chez Apple sont du même avis qu'il vaut mieux travailler debout et en marchant.

Cité par Fox Business News, Cook y croit tellement que tous les locaux du nouveau campus d'Apple à Cupertino sont pourvus, sans exception, d'une table de type position debout avec, au sol, un tapis roulant. Non pas pour jogger, mais juste pour marcher.

La position assise, le nouveau cancer ?

Pour être plus précis, le modèle de bureau-tapis roulant acquis par Apple s'adapte à la volée entre les positions assise et debout au simple toucher d'une commande.

Ce besoin de bouger au bureau ne date pas d'hier. Depuis trois ans, la montre Apple Watch des employés est programmée pour donner l'ordre à son porteur de se lever et de marcher toutes les heures.

Le bureau «sportif»

Les travailleurs nord-américains conservent la même position assise entre 9 et 10 heures par jour. Maintenir cette position serait propice à l'accumulation de toxines dans l'organisme.

Plus précisément, elle ferait augmenter de 18% le risque de troubles cardiovasculaires. Pour ces emplois de bureau, on recommande de maintenir une bonne posture assise et de se lever au moins cinq à six fois toutes les heures.