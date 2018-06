Apple WWDC : du nouveau sur tous les fronts

André Boily 05-06-2018 | 21h55

Si on en juge les nouveautés présentées à la conférence des développeurs, l'automne sera chargé chez Apple : lancement des systèmes d'exploitation macOS Mojave (10.14), iOS 12, tvOS 12 et watchOS 5. Par contre, rien de neuf côté matériel.

Commençons par ce qui est absent à la conférence annuelle des développeurs Apple qui se tient à San Jose en Californie, il n'y a aucun nouveau matériel. Ne cherchez pas de nouveau Mac Pro ou d'ordinateur portatif, ce sera pour une autre occasion.

Par contre, tous les systèmes d'exploitation passent dans le moulin des mises à jour.

On a annoncé le nouveau système des ordinateurs Mac, Mojave, correspondant à la version 10.14.0. Cette fois, le grand changement est visuel et il s'appelle Dark Mode ou mode sombre. C'est-à-dire que tous les menus et fenêtres des logiciels Apple seront en tons noir et gris. L'effet est saisissant et procure un affichage moins fatigant pour les yeux. De plus, macOS Mojave va offrir l'affichage dynamique du Bureau en modifiant l'image de fond en fonction de l'heure de la journée. Une fonction que les développeurs pourront intégrer dans leurs applications.

Les fichiers de même type sur le Bureau pourront être mis en pile avec la fonction Stacks. Avec Quick Action, il sera possible de créer des documents PDF protégés par mot de passe et avec Quick Look d'obtenir un aperçu rapide et complet d'un fichier, permettant de faire pivoter et de rogner des images, d'annoter des fichiers PDF et de découper des clips vidéo et audio sans même ouvrir une application.

Enfin, la boutique Mac App Store subira une refonte en profondeur.

Quatre nouvelles applis et sécurité renforcée

Avec Mojave, nous aurons droit à quatre nouvelles applications : News, Stocks, Voice Memos et Home lesquelles étaient réservées au système mobile iOS 11.

Le pistage sur le Web par les plateformes des réseaux sociaux sera plus difficile avec un contrôle accru des témoins (les fameux cookies). Par contre, il faudra utiliser le navigateur maison Safari pour en prévaloir.

iOS 12

Pas de grands changements sur le système mobile iOS 12 (iPhone, iPad), si ce n'est pour dire qu'il sera compatible avec les mêmes appareils roulant présentement iOS 11 et, surtout, plus rapide à matériel égal.

L'interface vocale Siri sera mise à jour pour rattraper son retard vis-à-vis les Assistant Google et Alexa (Amazon).

Pour contrer notre dépendance aux appareils mobiles, iOS 12 sera doté de fonctions comme celle de ne pas nous déranger pendant notre sommeil. Un accueillant Bonjour (Good Morning) apparaîtra au réveil au lieu de 250 notifications.

Les parents pourront en outre surveiller avec Screen Time les temps d'écran de leurs enfants et limiter la durée d'utilisation d'une application comme Instagram à 90 ou 120 minutes par jour par exemple.

Montre Apple Watch

Du côté de la montre Apple, la nouveauté la plus notable concerne la fonction de walkie-talkie. Le système watchOS sera en mesure de détecter automatiquement le début d'un entraînement physique avec l'appli Workout.

Apple TV

Enfin, les petites consoles Apple TV supporteront le format audio Dolby Atmos que vous pourrez profiter si vous disposez d'un ensemble cinéma maison compatible.

La vidéo ci-dessous de Mac4Ever résume bien les nouveautés majeures d'iOS 12.