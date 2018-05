Apple suit l'Europe et met à jour sa politique de confidentialité

André Boily 23-05-2018 | 17h20

Chose promise, chose due, Apple adapte pour tous les marchés sa politique de confidentialité sur les nouvelles règles européennes.

Les scandales comme celui impliquant Facebook avec Cambridge Analytica provoquent des prises de conscience et des changements.

Après Facebook, Microsoft, les grandes sociétés technos adaptent tour à tour et à divers degrés leur politique de confidentialité sur le nouveau Règlement général de protection des données (RGPD ou General Data Protection Regulation) du Parlement européen qui impose à celles-ci d'offrir aux abonnés un moyen d'accéder à leur contenu ou de supprimer leur compte. Ce nouveau Règlement européen entre en vigueur le 25 mai prochain.

Apple demeure sans doute la plus fidèle aux principes de confidentialité de l'Union européenne. La société lance dès aujourd'hui de nouveaux outils de confidentialité à ses services en ligne. À cette fin, elle met en ligne un nouveau portail https://privacy.apple.com/account que l'on peut accéder avec votre identifiant AppleID et votre mot de passe. Et si vous avez activé l'authentification à deux facteurs, ayez votre second appareil avec vous.

Le déploiement du service basé sur le nouveau règlement RGPD s'effectuera graduellement, d'abord en Europe, puis dans le reste du monde par la suite.

Une fois mise en place, vous pourrez obtenir une copie de vos données personnelles, exiger une correction de celles-ci ou désactiver ou supprimer votre compte.

Du même souffle, Apple en profite pour réaffirmer son engagement dans la confidentialité des données personnelles en :

minimisant la collecte de données;

offrant des contrôles transparents;

traitant les données sur vos appareils plutôt que sur l'infonuage iCloud d'Apple;

et en maintenant la sécurité par le chiffrement des données.

Pour les intéressés, Apple détaille tout à cette adresse : www.apple.com/ca/fr/privacy.