Malgré la sortie du Galaxy S9, les ventes d'iPhone demeurent solides

André Boily 02-05-2018 | 20h59

Contre vents et marées, Apple a non seulement déjoué les analystes et pronostics qui anticipaient une baisse des ventes de téléphones et de revenus, mais, surtout, rassuré que son produit phare, l'iPhone X, fût le plus vendu malgré son prix élevé... malgré la sortie du produit rival Galaxy S9 de Samsung.

Il y a environ deux semaines, tout le secteur financier est tombé dans le pessimisme qui a suivi le rapport de la compagnie Taiwan Semiconductor Manufacturing Co qui annonçait une faiblesse des ventes d'iPhone. Avec d'autres analyses qui pointaient dans la même direction, il n'en fallait pas plus pour que titre AAPL dégringole vers les 162 $US.

Tout cela alors que Samsung lançait son produit phare, le Galaxy S9 dans les dernières semaines du trimestre d'Apple. Plusieurs craignaient un transfert de clientèle des iPhone vers les Galaxy S9 et S9+, mais cela ne s'est pas produit.

Aujourd'hui, les mêmes analystes font leur mea culpa pour avoir poussé bien malgré eux des millions de petits et grands investisseurs à quitter le bateau d'Apple ou à épiloguer sur les prix élevés des iPhone, notamment l'iPhone X, qui, comme on vient de le découvrir, s'est vendu comme de petits pains chauds - 52,2 millions d'iPhone. Le pari d'Apple de maintenir des prix nettement supérieurs à la concurrence et de n'avoir aucun produit bas de gamme pour desservir des marchés comme l'Inde ou le Brésil a porté ses fruit. Cette stratégie n'a pas heurté les revenus du groupe qui ont augmenté de 16%, aidé en cela par de solides ventes en Chine du iPhone X.

Avec ses appareils, Apple continue d'absorber près de 87% de tous les profits parmi les fabricants de téléphones intelligents dans le monde, selon les données de la firme Canaccord Genuity.

Des câbles Lightning USB-C plus puissants pour les futurs iPhone

Les analystes qui surveillent le titre ont aussi tous relevé leurs prix cibles : 29 donnent une recommandation d'achat ou mieux et 14 conseillent de conserver, mais aucun ne recommande de vendre.

Dans la remontée du titre jusqu'à 176,57 $ aujourd'hui mercredi, ceux des sous-traitants ont tous suivi la même trajectoire; AMS, Cirrus Logic, Skyworks, Lumentum, Broadcom et Qualcomm.

Par ailleurs, on anticipe pour la livraison des iPhone l'automne prochain des câbles d'alimentation Lightning USB-C avec adaptateurs 18W pour remplacer les Lightning USB-3 et leurs pitoyables blocs 5W, et ce pour tous les appareils selon les médias qui suivent le géant de Cupertino.

Avec une telle puissance, la durée de recharge est de beaucoup raccourcie. On indique une charge de 0 à 80% en une heure. Déjà, bien des appareils Android disposent d'une recharge rapide en équipement de série.