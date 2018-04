Ventes décevantes, rappel, problèmes de fournisseur, les tuiles s'abattent sur Apple

André Boily 20-04-2018 | 22h29

La semaine qui s'achève a été vraiment mauvaise pour Apple. La liste de problèmes est longue : rappel du MacBook Pro, ventes de haut-parleurs intelligents HomePod et d'iPhone décevantes, problèmes avec LG Displays, concurrence asiatique et imbroglio juridique avec AT&T et Verizon sur le standard des cartes eSIM.

Si la bourse technologique Nasdaq n'a pas performé ces derniers jours, c'est à cause d'Apple (-5% cette semaine) pour qui plusieurs tuiles sont tombées dessus.

Bourse et ventes d'iPhone

Plusieurs analystes bien au fait de la baisse anticipée des ventes d'iPhone en Asie ont réduit leurs évaluations de la société Apple qui doit bientôt dévoiler ses résultats le 1er mai. Il n'en fallait pas plus pour que tous les fournisseurs d'Apple perdent eux aussi des plumes sur les marchés.

D'autres spécialistes chez UBS affirment que la domination des téléphones intelligents haut de gamme d'Apple en Chine est terminée. Non seulement le marché est en baisse, mais la compétition y est plus rude, notamment de la part de Huawei.

Haut-parleurs intelligents HomePod

Mauvaises nouvelles également quant aux ventes des haut-parleurs intelligents HomePod, censés rivaliser avec les assistants intelligents Echo d'Amazon et de Google.

Les estimations quant aux ventes évaluées entre 2 et 2,5 millions d'unités ne sont pas fiables selon AppleInsider qui rapportent des sources en Asie et d'éventuelles baisses de prix.

Rappel des MacBook Pro (sans Touch Bar)

Apple annonce avoir déterminé «dans un nombre limité d'ordinateurs MacBook Pro 13 pouces (sans Touch Bar), une défaillance d'un composant peut provoquant une expansion de la batterie intégrée. Ce n'est pas un problème de sécurité, et Apple remplacera gratuitement les piles éligibles. Les ordinateurs affectés ont été fabriqués entre octobre 2016 et octobre 2017, et l'éligibilité est déterminée par le numéro de série du produit».

On peut vérifier si son MBpro fait partie du rappel en visitant la page ici https://www.apple.com/ca/fr/support/13inch-macbookpro-battery-replacement/ avec le numéro de série se trouvant dans le menu Pomme > À propos de ce Mac.

Bataille autour de la carte eSIM avec Verizon et AT&T

Apple (et Google) veut développer un nouveau standard dans les cartes SIM, celui des eSIM. Une toute petite carte SIM qui apporte plusieurs raffinements technologiques et une plus grande sécurité. On la retrouve notamment dans les montres Apple Watch et les récentes tablettes iPad.

Or, les opérateurs américains Verizon et AT&T veulent freiner voire bloquer l'adoption du format eSIM par les fabricants comme Apple pour leurs téléphones intelligents. Le département américain de la justice (DOJ) prend l'affaire très au sérieux. Selon le New York Times, Verizon empêcherait les utilisateurs d'iPad d'activer leur forfait cellulaire avec une carte eSIM, tandis qu'AT&T verrouille les appareils qui utilisent une carte eSIM. Google et Microsoft sont dans le même bateau qu'Apple dans cette histoire.

LG ou Samsung ?

Pour ses écrans mobiles, Apple cherche à diversifier ses approvisionnements. Jusqu'à présent, c'est Samsung qui livre les précieux écrans tactiles développés par le géant américain. Or, ce dernier voudrait que le concurrent LG entre en scène pour livrer les écrans OLED, mais ce dernier éprouverait des problèmes de développement. Des problèmes de conception qui affectent notamment les modèles Pixel 2 XL.