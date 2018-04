Prolongez la vie utile de votre Mac avec ces conseils

André Boily 13-04-2018 | 15h55

Prolonger la vie utile de son ordinateur Mac est plus facile qu'on le pense, notamment par le remplacement du disque dur, l'ajout de mémoire vive et le nettoyage du système.

Bien entretenu, la durée de vie d'un ordinateur peut être étonnante, comme ce Mac Pro 2006 qui fonctionne mieux qu'à sa sortie de sa boîte en dépit de la limitation des navigateurs Web.

Les processeurs les plus puissants ne peuvent rien sans une bonne quantité de mémoire vive et un stockage rapide. Bref, la recette pour maintenir son ordinateur Macintosh (Mac) tient dans ces trois règles.

Les disques durs n'ont plus leur place dans les ordinateurs

Avec les capacités et les prix actuels des supports de stockage SSD (Solid State Drive), les disques durs rotatifs n'ont plus leur place dans nos ordinateurs. Jusqu'à quinze fois plus lents que leurs équivalents électroniques SSD, ils n'offrent pas le débit nécessaire pour le volume de données qu'exigent les systèmes et les logiciels d'aujourd'hui.

Remplacer le disque dur par un stockage SSD est relativement simple sur un Mac, même un portable comme le MacBook Air - une procédure de moins de 5 min, même pour un novice. Et du coup, vous remplacez l'unique pièce mobile la plus fragile de votre ordinateur, surtout si c'est un modèle portatif.

On trouve les procédures de tous les Mac sur un site comme MacSales.com ou sur YouTube. Vous aurez préalablement fait une sauvegarde des données de votre système pour sa réinstallation sur le nouveau stockage.

Vivement de la mémoire vive !

Trop souvent livrés dans une configuration minimale pour afficher un prix de base alléchant, la mémoire vive peut être doublée, voire davantage. Le gain en performance est, là aussi, immédiat. Le système et les applications ont davantage d'espace pour fonctionner. Les 8 gigaoctets (Go) sont vraiment un minimum aujourd'hui. Si votre Mac n'en compte que quatre (deux barrettes de 2 Go), remplacez-les par deux barrettes de 4 ou 8 Go. Attention, sur certains modèles, les barrettes sont soudées, donc inamovibles.

Nettoyage du disque dur ou SSD

Après des années, trop de fichiers et de logiciels inutiles s'accumulent, sans oublier quantité de jeux pour lesquels on a passé l'âge. Et avec le temps, l'espace de stockage (disque ou SSD) finit par manquer. On recommande au moins 15% d'espace libre pour que l'ordinateur fonctionne bien.

On peut supprimer manuellement les dossiers, les fichiers et les applications vétustes ou encore archiver sur un autre support (DVD ou disque dur) ces vieux dossiers que l'on veut conserver.

Pour supprimer des milliers de fichiers temporaires qui n'ont plus leur utilité dans votre système, il faut dans ce cas utiliser un utilitaire. J'utilise Onyx (gratuit) depuis des années, sinon sur la boutique App Store, on en trouve d'autres comme Disk Doctor : System Cleaner. L'important ici est de choisir l'utilitaire adapté à la version de votre système.