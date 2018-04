Pour l'an prochain, un nouveau Mac Pro modulaire remplacera l'actuel qui date de 2013

André Boily 05-04-2018 | 15h09

Il était à peu près temps ! Apple montre enfin des signes d'intérêt pour sa gamme Mac Pro, l'ordinateur haut de gamme de la compagnie, qui adopterait enfin un design modulaire tant demandé par ses utilisateurs, mais qui n'arrivera sur les tablettes que l'an prochain.

Cet article est écrit justement sur un Mac Pro version 1.1 (!) acheté en 2006 - et il n'y a ici pas d'erreur dans l'année. Ce dernier tourne rondement sans problèmes, démarre et lance les applications au quart de tour. Pourtant, il n'est équipé que de deux processeurs double coeurs Xenon d'Intel, mais très tôt dans sa carrière, je lui ai gratifié de 11 Go de mémoire vive, d'un disque SSD de 50 Go réservé au système d'exploitation et aux applications et d'une paire de disques durs d'un téraoctet (To) chacun monté en paire Raid 0, sans oublier un disque de sauvegarde de 1 To bien logé dans la quatrième baie du gros boîtier aluminium. Hormis quelques faiblesses dans la performance Web des navigateurs, Opera réalise des merveilles malgré l'âge tandis que Safari et Firefox sont relégués aux oubliettes.

Donc, pour ce qui est du thème de l'obsolescence programmée très à la mode sur les réseaux ici et là, il faudra repasser.

Cinq années sans mises à niveau

Revenons au futur Mac Pro, dont la version actuelle est un joli, mais très peu pratique petit cylindre noir qui n'a pas été modernisé depuis son lancement en 2013. Cinq ans sans mise à niveau, c'est long dans le monde informatique.

Le monde professionnel sera heureux d'apprendre qu'Apple, qui vient de le confirmer, remettra le Mac Pro au goût du jour. Le groupe dirigé par Tom Boger, directeur principal responsable du marketing des produits, a créé à cette fin une division appelée Pro Workflow Team responsable du design technique et du dessin de cet ordinateur - Apple engage toujours beaucoup d'énergie et de talents dans l'aspect de ses produits.

La prochaine mouture des Mac Pro pourrait avoir une carte graphique externe, ce qui confirmerait l'approche modulaire de ce système. Donc, à la place d'un système figé difficile à personnaliser, le client pourra l'adapter à ses besoins qui sont souvent très techniques appuyés par des considérations de performance.

Comme Apple s'était montré très discret sur sa gamme Mac Pro ces dernières années, les professionnels se sont plutôt tournés vers les iMac Pro ou les MacBook Pro portatifs pour s'occuper de leurs tâches.

Pour terminer, M. Boger a été clair sur l'approche du design modulaire du Mac Pro pour lequel il y a une demande.

On pouvait avec les tours aluminium post-2006 tailler à volonté les performances de son Mac. Le prochain Mac Pro va sans doute reprendre cette voie.