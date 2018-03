Éducation, Apple veut rattraper son retard face à Google

André Boily 28-03-2018 | 23h24

Apple a un sérieux retard sur Google dans le marché éducatif et, pour récupérer des parts, le géant compte sur son nouveau iPad de 9,7 po et ses capacités multimédias et de réalité augmentée.

Les prix inférieurs des produits Chromebook et des services de Google lui ont permis de se tailler une place enviable dans le marché éducatif.

La réplique d'Apple fait appel à son nouveau iPad de 9,7 po qu'elle veut proposer aux parents et étudiants. Deux stylets, l'un fait maison appelé Pencil et un second de Logitech, Crayon. Les prix canadiens sont de 429 $ pour le modèle 32 Go WiFi et de 599 $ pour la version 32 Go WiFi cellulaire pour les tablettes. Le stylet Pencil est offert pour 129 %. Ces prix sont réduits respectivement à 399 $ et 115 $ pour le marché éducatif.

Comme argument de vente, Apple propose cet iPad comme un remplacement abordable à l'ordinateur. Processeur A10 Fusion à quatre coeurs, il lit et édite des fichiers vidéo 4K, peut jouer des jeux et utiliser des applications de réalité augmentée. Dans ce dernier cas, nul besoin de disséquer une véritable grenouille dans son cours de biologie, une version anatomique virtuelle est accessible.

Suite logicielle iWork

La gamme d'applications logicielles iWork a été revue pour exploiter les capacités virtuelles du iPad. Pages (l'équivalent de Word), Schoolwork pour le suivi des travaux scolaires et il y a même un outil éducatif pour apprendre à coder la réalité augmentée.

Gros problème pour Apple, les prix des produits Google sont de loin inférieurs aux siens. Les appareils Chromebook pour le marché éducatif démarrent à près de 150 $US ou 200 de nos dollars. Si on ajoute le stylet (115 $) à l'iPad (399 $), et pourquoi pas un clavier physique (130 $), on arrive à 644 $ avant taxes (+100 $).

La partie est loin d'être gagnée sur ce marché.