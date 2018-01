Apple : trois nouveaux Mac avec coprocesseurs ARM cette année

André Boily 29-01-2018 | 12h54

Selon l'agence de presse Bloomberg, Apple lancerait cette année trois nouveaux modèles Mac équipés de processeurs Intel et de coprocesseurs ARM. Et comme Apple conçoit de plus en plus ses propres processeurs, plusieurs anticipent le jour où l'entreprise se passera des produits Intel.

D'après les sources de Bloomberg, Apple travaillerait sur trois nouveaux ordinateurs Mac cette année, lesquels pourraient intégrer un coprocesseur ARM pour s'occuper de tâches bien précises comme la sécurité des déverrouillages par empreinte digitale Touch ID et Touch Bar.

De cette façon, les données et le traitement de lecture d'empreinte sont gérés séparément sur ce coprocesseur ARM au lieu d'être stockés dans la mémoire SSD de l'appareil.

Chez Apple, de plus en plus de tâches sont confiées à ces coprocesseurs qui chiffrent en temps réel les données.

Des ARM à la place des puces Intel ?

Les sources sont nombreuses voulant qu'Apple abandonne un jour les processeurs Intel pour n'utiliser que les puces ARM sur l'ensemble de sa gamme informatique et mobile.

Les produits MacBook pourraient même être les premiers à les adopter, ce qui en ferait les ordinateurs portatifs les plus sûrs contre les logiciels malveillants.

Les processeurs ARM se distinguent par une architecture plus simple que d'autres familles de puces informatiques et par une faible consommation électrique, ce qui les rend plus aptes aux produits mobiles comme les ordinateurs portatifs et les téléphones intelligents ou tablettes.

Apple peut utiliser et concevoir l'architecture ARM à ses propres fins. Une fois le design complété, l'entreprise les fait produire sous licence par un fondeur de puces électroniques.