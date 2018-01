Tous les Mac et appareils iOS sont affectés par les défauts des puces Intel

André Boily 04-01-2018 | 22h51

C'est non pas un, mais deux défauts des puces Intel qui affectent les ordinateurs Mac et les appareils mobiles iOS d'Apple. Si un des deux a déjà été corrigé, le second le sera dans les jours à venir dans une mise à jour.

Décidément, l'année démarre mal pour Intel. Mais fort heureusement, il semble n'y avoir eu aucune tentative d'exploiter une des deux failles des processeurs Intel dont le titre boursier a continué de perdre du terrain (-1,83%) alors que son concurrent AMD a gagné 4,94%.

Mais les regards se sont tournés du côté d'Apple qui a annoncé aujourd'hui (jeudi) que pratiquement tous ses produits équipés des puces Intel sont visés par les vulnérabilités.

Spectre et Meltdown

Portant les noms de Spectre et Meltdown, les deux défauts ou vulnérabilités des processeurs Intel se retrouvent dans les ordinateurs Mac, les iPhone, iPad et les décodeurs Apple TV. Seule la montre Apple Watch n'est visée que par un des deux défauts, soit Spectre.

Avec les récentes mises à jour à iOS 11.2, macOS 10.13.2 et tvOS 11.2, les ordinateurs Mac, appareils mobiles et décodeurs télé sont protégés contre le défaut Meltdown. Le second, Spectre, sera écarté des pirates potentiels dans les prochaines mises à jour.

Le navigateur Safari sera aussi réécrit pour macOS et iOS pour colmater la brèche du défaut Spectre pouvant être exploitée par du code JavaScript.

Performances épargnées

Selon le communiqué d'Apple, les données de performance effectuées en décembre ne montrent aucune réduction mesurable de la capacité de traitement des ordinateurs Mac et des appareils mobiles iOS avec la mise à jour. Et pour celle à venir (Spectre), les premiers tests n'indiquent aucun impact mesurable avec les tests Speedometer et ARES-6, mais un léger ralentissement de moins de 2,5% sur le test JetStream.