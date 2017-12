Le prochain Mac Pro aura un design plus classique et plus facile à mettre à niveau

André Boily 15-12-2017 | 20h44

C'est l'ordinateur haut de gamme d'Apple, mais curieusement, le Mac Pro est le plus négligé par le richissime groupe informatique californien. Le prochain Mac Pro adopterait un design plus classique, moins fermé et plus facile à mettre à niveau ou à personnaliser par la clientèle de professionnels.

Lancé en 2013 et entièrement repensé après des années passées dans l'imposant châssis aluminium depuis 2006, l'actuel Mac Pro de forme cylindrique n'a pas véritablement séduit la clientèle de professionnels. Possédant encore le tout premier Mac Pro 1.1 depuis 2006, cette bête de somme tourne encore comme un charme onze ans plus tard avec 11 Go de RAM, un ensemble RAID 0 de 2 To et un disque SSD pour les applications et le système figé à la version 10.6.8.

Architecture trop fermée, mise à niveau compliquée, Apple a quelque peu négligé son puissant Mac Pro cylindrique. Pourtant spécialiste du haut de gamme informatique, c'est le tout nouveau et puissant iMac Pro de 5000 $US qui a reçu les moyens matériels et humains et qui vole la vedette ce mois-ci.

Pour le nouveau Mac Pro, la fiche technique est encore loin d'être définie. Apple promet que la machine sera construite autour des besoins des utilisateurs professionnels qui exigent une plateforme modulaire facile à mettre à niveau.

Écrans Cinema Display

Le groupe de Cupertino reviendrait au châssis classique, peut-être une tour comme son prédécesseur au lieu du cylindre de 10 po de haut.

La connexion ultra rapide Thunderbolt 3 pourrait servir à des boîtiers pour cartes vidéo externes, ce qui suggère un design modulaire.

Autre retour anticipé, les écrans Cinema Display qui ont eux aussi occupé le haut du marché, mais abandonnés en 2016, reviendraient sur le marché, selon plusieurs sources, comme VentureBeat. C'est le concurrent LG Display qui a repris le secteur avec ses superbes écrans panoramiques 34 po UltraWide incurvés 21:5 avec connexion DisplayPort, Thunderbolt ou les deux ou encore avec la gamme UltraFine 4K ou 5K.