Réalité augmentée : l'entente avec Finisar permet à Apple de bloquer ses concurrents

André Boily 14-12-2017 | 16h29

Le fabricant de haute technologie Finisar produit des composantes essentielles au fonctionnement du système FaceID qu'Apple utilise pour déverrouiller automatiquement par reconnaissance faciale ses téléphones intelligents dernier cri comme l'iPhone X. Avec la toute récente entente entre Finisar et Apple, cette dernière freine l'accès aux concurrents comme Samsung et Huawei à une technologie vitale.

La cartographie 3D utilisée dans les systèmes comme FaceID adopte un terme très compliqué en anglais : VCSEL ou vertical-cavity surface-emitting laser ou laser à cavité verticale émettant par la surface. Dans les domaines de la nanotechnologie et de l'électronique, cette diode laser semi-conductrice émet une lumière perpendiculairement à sa surface depuis un ou plusieurs puits quantiques (GDT).

Avec cet investissement de 390 millions $US dans Finisar, Apple obtiendra un meilleur approvisionnement de composantes pour son système FaceID et de meilleurs prix face aux concurrents qui voudront utiliser pareil procédé de déverrouillage sécurisé, résume en substance l'agence Reuters.

Essentiel à la réalité augmentée

Finisar, une petite société techno américaine dont la valeur boursière pèse 2,2 milliards, produit entre autres ces fameux capteurs de cartographie 3D qui entrent dans les systèmes de réalité augmentée.

Plus ces capteurs sont précis pour numériser le monde réel, plus les objets virtuels qui y flottent seront précis. Faut-il le rappeler, les technologies et les applications en réalité augmentée et virtuelle vont déferler dans environ deux ans prévoit le PDG d'Apple, Tim Cook.

Cette entente n'est ni un rachat ou une participation, mais plutôt une précommande pour le futur. Apple avait signé une entente similaire avec Corning d'une valeur de 200 M$.

Outre Finisar, il n'y a qu'une seule autre société capable de produire de tels capteurs laser 3D, Lumentum. Mais cette dernière a éprouvé des difficultés de fabrication qui ont grandement limité sa production.